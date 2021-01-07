Örgütler, toplumsal birlik ve dayanışma çağrısı yaptı

Ekonomik Örgütler Platformu, hükümeti, “halka yararı olmayacak gündemler yaratmak yerine, zamanını ve gücünü, salgın sürecinin en iyi şekilde yönetilmesine, aşı çalışmalarının en erken zamanda başlatılmasına ve ülkenin başlıca gelir kaynakları olan turizm, yükseköğretim ve inşaat gibi sektörleri yeniden kazanmaya harcamaya” çağırdı.

Platform, hükümet gerek piyasanın ucuzlatılması, gerekse pandemi sırasında ve sonrasında ekonomiye ivme kazandırılması gibi bir arayış içinde ise etkili şekilde yardımcı olmaya hazır olduğunu da açıkladı.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Kıbrıs Türk Sanayi Odası, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği ve Kıbrıs Türk Otelciler Birliği’nden oluşan Ekonomik Örgütler Platformu, zor günlerin birlik ve beraberlik içinde aşabileceğinden, her türlü toplumsal dayanışmaya hazır olduğunu kaydetti.

Yapılan yazılı açıklamada, platformun 2021’deki faaliyetlerini öncelikle salgın yönetimi ve salgın ortamında ekonomik sektörlerin korunması ve salgın sonrasına hazırlanması üzerinde yoğunlaştıracağı belirtildi.

Ülkeyi ve halkı da derinden etkileyen Covid-19 salgınının toplumsal potansiyel en verimli şekilde değerlendirilerek atlatılabileceği kaydedilen açıklamada, bu potansiyeli harekete geçirebilmek için toplum gündemini saptırmamak, gereksiz polemiklere ve suçlamalara neden olmamak; bu mücadeleyi ve salgının ortaya çıkardığı sorunları siyasi çıkarlar için istismar etmemek gerektiği vurgulandı.

Halkın geçim sorunlarının sorumluluğunu, salgının başından beri fedakarca çalışan, sağlık sisteminin güçlendirilmesi için her türlü fedakarlığı yapan iş insanlarına yükleme ve onları “suçlu sandalyesine oturtma” çabalarının toplumu bölen ve popülizmi yücelten bir yaklaşımın ürünü olduğu belirtilen açıklamada, KKTC piyasasının ucuzlatılmasının, sadece şimdi değil, her zaman için öncelikli hedefler arasında olduğu kaydedildi.

Yurttaşların, KKTC piyasasındaki verimsizliğin başlıca kaynağının anlamsız siyasi çekişmeler ve popülizm olduğunu açıkça gözlediği ve bildiği savunulan açıklamada, kaynaklarını verimsiz bir şekilde çarçur eden hükümetin, maaş ödeyebilmek için bütün vergi ve harçlara zam yapma yolunu tutmasının ise pahalılığın kaynağının ne olduğunu yeniden ve açıkça gösterdiği kaydedildi.

KKTC’deki temel ihtiyaç mallarının piyasasında çok güçlü bir rekabet söz konusu olduğunu ve rekabetin olduğu yerde fahiş fiyatın olamayacağını ekonomiyle az veya çok ilgilenen herkesin bildiği belirtilen açıklamada, hükümetin, halka yararı olmayacak gündemler yaratmak yerine, zamanını ve gücünü, salgın sürecinin en iyi şekilde yönetilmesine, aşı çalışmalarının en erken zamanda başlatılmasına ve ülkenin başlıca gelir kaynakları olan turizm, yükseköğretim ve inşaat gibi sektörleri yeniden kazanmaya harcaması gerektiği kaydedildi.

Açıklamada, hükümetin bu yönde arayışı varsa ve gerekli bilgi ve deneyim birikimine sahip olan platformun yardımcı olmaya hazır olduğu ifade edildi.

PLATFORMUN BU DÖNEMKİ SÖZCÜSÜ İNŞAAT MÜTEAHHİTLERİ BİRLİĞİ

Öte yandan platform, altı aylık dönemler için üstlenilen sözcülüğü ve koordinasyonunu, 2021 yılının ilk yarısında, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği’nin yürüteceğini açıkladı.