Organize Sanayi Bölgeleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı halkın bilgisine sunuldu

Organize Sanayi Bölgeleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı, dünkü Resmi Gazete’de yayımlanarak halkın bilgisine sunuldu. Gerçek ve tüzel kişiler, doğrudan doğruya Yasa Tasarısının içeriği ile ilgili olmak koşuluyla, görüş ve önerilerini, yirmi gün içinde Meclis Başkanlığına yazılı olarak sunabilecek.

Yasa ile işlemlerin hızlı ilerlemesinin sağlanması ve ayrıca maddi külfete sebep olmaması amacıyla, Bakanlar Kurulu kararından önce sadece Çevre Koruma Dairesi tarafından gerekli görülmesi ve yapılacak faaliyetin Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Tüzüğü kapsamında olması durumunda, Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporunun veya Çevresel Etki Değerlendirmesi Ön Araştırma Raporunun hazırlanması yönünde yeniden düzenleme yapıldı.

Ayrıca, yatırım amacı güden sanayicilerin önlerini açabilmek adına konu Yasa'nın 5'inci maddenin (2)'nci fıkrasının (Ç) bendi tümden kaldırıldı.