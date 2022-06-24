Orçan: Yangın kuzey batıya doğru hareketlendi
Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan, yangının kuzey batıya doğru hareketlendiğini, dağlık alandan Tatlısu Zambak Köyü yakınlarına doğru ilerlediğini söyledi.
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Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan, yangının kuzey batıya doğru hareketlendiğini, dağlık alandan Tatlısu Zambak Köyü yakınlarına doğru ilerlediğini söyledi.
Orçan, yangına havadan müdahalenin de başladığını kaydetti. YENİDÜZEN’e konuşan Orçan, bölgede yangının yayılmasını önlemek için dün gece ciddi uğraş verildiğini kaydetti.
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Etiketler : yangin, Hayri Orçan