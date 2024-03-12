Optimum Kart’ın Uçuş Mili Programı ‘’milO’’ yenilenerek geri döndü

Koopbank’ın en önemli markalarından biri olan Optimum, kart kullanıcılarına avantajlar sunmaya devam ediyor. Optimum’un yenilenen kampanyası ile kullanıcılar artık daha avantajlı ve daha kolay ‘’milO’’ uçuş mili puanı kazanabilecek.

“Uçuş puanı kazandıracak”

Koopbank’tan yapılan açıklamada, Optimum Kart kullanıcılarının yenilenen kampanya ile artık yaptığı her alışverişte ister yurtiçi ister yurtdışı olsun, ‘’milO’’ uçuş mili puanı kazanacakları ve aynı zamanda Optimum Puan kazanmaya da devam edecekleri belirtildi.

Kazanılan ‘’milO’’ puanları ile de kullanıcıların bedavaya uçak bileti, paket turu ya da konaklama hizmeti satın alabilecekleri kaydedildi.

“Daha avantajlı ve kolay uçuş mili kazanımı”

Optimum kart kullanıcıları üye işyerlerinde yapacakları tek ödeme (tek çekim) ve taksitli alışverişlerde her 200 TL’lik kısmına 1 ‘’milO’’ kazanacak. Yurtiçinde ve yurtdışındaki diğer işyerlerinde ise yapacakları alışverişlerin her 500 TL’lik kısmına 1 ‘’milO’’ kazanacak. Toplamda 1000 ve üzeri ‘’milO’’ uçuş mili biriktiğinde ‘’milO’’larını kullanma hakkına sahip olacakları belirtildi.

Yapılan açıklamada, kullanıcıların geçmiş kampanyadan devreden ‘’milO’’ uçuş mili puanlarının 4 ile çarpılarak ‘Başlangıç Mili’ olarak kartlara yansıtılacağı açıklandı.

Kampanya süresince müşterilerin alabileceği bilet sayısında bir sınırlama olmadığı ve daha fazla ‘’milO’’ biriktirerek kendilerine veya sevdiklerinize daha fazla uçak bileti, paket tur veya konaklama hizmeti satın alma imkanlarının olduğu da ifade edildi.