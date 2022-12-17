“Öpmesine engel olunca kadını darp etti”

“Cinsel Saldırı ve Darp” suçlamasıyla tutuklanan zanlı N.Ü. mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olayı aktaran polis memuru Yaşar Pöge Alsancak'ta faaliyet gösteren bir işyerine giden zanlının kendisine su veren kadın ile tokalaştığı esnada elini öptüğünü, yanağından öpmek için uzandığında kadının engel olmaya çalışması üzerine darp edip öperek cinsel saldırıda bulunduğunu söyledi.

Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini, alınması ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğundan zanlının ilk etapta 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Alev Ulunay zanlının soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.