“Onurlu bir duruş için toplantı ve kokteyle katılmayın”

Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen), Külliye açılışı sırasında Kıbrıslı Türk basınına yönelik sergilenen ayrımcı tutumu sert sözlerle eleştirdi. Sendika, yerel medyanın yok sayıldığını, halkın bilgiye doğrudan erişim hakkının engellendiğini belirterek, tüm basın emekçilerini “onurlu bir duruş” sergilemeye çağırdı.

Basın-Sen Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada, “Külliye açılışında Kıbrıslı Türk basınına ve basın emekçilerine yönelik sergilenen dışlayıcı tavır, yalnızca mesleki değil, toplumsal hafızamıza da bir hakarettir” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, yerel basının etkinlikten bilinçli bir şekilde dışlandığına vurgu yapılarak, “Haber takibi hakkımız engellenmiş, halkın bilgiye doğrudan ulaşma kanalları kapatılmıştır. Bilgiye yalnızca Türkiye ve KKTC’ye ait resmi ajanslar üzerinden ulaşma dayatması, hem mesleğimizin hem de toplumumuzun onuruna ağır bir saldırıdır” denildi.

Sendika, bu yaklaşımın Kıbrıslı Türk basınının iradesini yok saymak anlamına geldiğini vurguladı ve şöyle devam etti:

“Bu durum, kendi halkına ait kamusal alanlarda yurttaşlarının sesini kısmaktır. Sessiz kalırsak, bu saygısızlığı meşrulaştırmış oluruz.”

Basın-Sen, tüm basın emekçilerini yarın Külliye’de gerçekleştirilecek toplantı ve kokteyle katılmamaya davet ederek, bu duruşun mesleki ve toplumsal bir sorumluluk olduğunu kaydetti.