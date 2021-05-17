Onur Yürüyüşü yapıldı

17 Mayıs Uluslararası Homofobi ve Transfobi Karşıtlığı Günü dolayısıyla Lefkoşa’da yürüyüş düzenlendi.

Yürüyüşe CTP Milletvekili Doğuş Derya, Erkut Şahali, TDP Milletvekili Zeki Çeler ve Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı da destek verdi.

Eski Pronto Çemberi'nde saat 18:00'da başlayan yürüyüş, Meclis önüne kadar ulaşan Gökkuşağı Zinciri ile devam etti ve Meclis önünde basın açıklaması yapıldı.

1990’dan beri her yıl…

Günün amacı bireyleri bilinçlendirmek, LGBT hakları lehine gösteri ve yürüyüşlerle eşitliği öne çıkarmak, hak ihlalleri ve ayrımcılığa karşı dayanışma göstermek olarak öne çıkıyor.

Homofobi ve transfobi, genel olarak, eşcinsellik, biseksüellik ve transseksüellik gibi farklı cinsel yönelimleri veya cinsel kimlikleri bulunan insanlara yönelik "olumsuz duygular, tutumlar veya davranışlar" olarak tanımlanıyor.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından eşcinselliğin akıl hastalıkları listesinden çıkarılışının yıl dönümü olan 17 Mayıs, 1990'dan itibaren her yıl Uluslararası Homofobi, Transfobi ve Bifobi Karşıtı Gün olarak kutlanıyor.

Fotoğraflar: Burçin Aybars