Onur Haftası için katılım çağrısı

Eşcinselliğin Dünya Sağlık Örgütü tarafından “Uluslararası Hastalık Sınıflandırması”ndan çıkarıldığı gün olan 17 Mayıs Onur Haftası organizasyonu için çağrı yapıldı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “Bu yıl 17 Mayıs Uluslararası Homofobi, Bifobi ve Transfobi Karşıtlığı Gününde bizlerle “17 Mayıs Organizasyon Komitesi” çatısı altında hazırlık çalışmalarında bulunmak isteyen, örgütlü ve örgütsüz, gönüllü herkese sesleniyoruz;

Kendimizi özgürce ifade etmek, Kıbrıs’ta çeşitliliğimiz ile var oluşumuzun önemini hatırlamak/hatırlatmak ve son zamanlarda soldurtulmaya çalışılan renkleri canlandırıp daha da renklendirmek adına gelin buluşalım. 17 Mayıs Uluslararası Homofobi, Bifobi ve Transfobi Karşıtlığı Gününde gerçekleştirilecek çeşitli etkinlikleri (paneller, konferanslar, atölye çalışmaları, tematik tartışmalar, dayanışma geceleri vb.) birlikte geliştirelim!. Katılım sağlamak isteyen tüm örgüt temsilcileri veya bağımsız kişiler aşağıdaki e-mail adresine ulaşarak kayıt yaptırabilirler: 17mayis@queercyprus.org”