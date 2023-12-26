Online dil öğrenme platformu Preply, küresel göç istatistiklerini derledi

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Jeopolitik gerilimler, bölgesel çatışmalar, ekonomik sebepler ve hatta son yıllarda iklim değişikliği, küresel insan hareketliliğinin sebepleri arasında başı çekti. İnsanlık tarihinin başından bu yana var olan göç kavramı da son yıllarda en çok konuşulan konu başlıklarından birine dönüştü. Küreselleşen dünyanın gerçeklerinden biri olarak kabul edilen göç kavramına ışık tutmak için harekete geçen online yabancı dil konuşma platformu Preply, dünyanın en çok göç alan ülkelerini araştırdı. Uluslararası Göç Örgütü’nün verilerine göre Amerika Birleşik Devletleri, dünyanın en çok göç alan ülkesi olurken, ABD’yi Almanya ve Suudi Arabistan izledi.

Uluslararası Göç Örgütü, dünya üzerindeki 30 kişiden birinin göçmen olduğuna dikkat çekiyor. Göç ve göçmenlik, bu çağın en gerçek olgularından biri olarak yer alıyor. Bu noktada dil öğrenmek, daha fazla önem kazanıyor.

Uluslararası göçmen sayısı 281 milyon

Uluslararası Göç Örgütü tarafından yayımlanan Dünya Göç Raporu 2022 verilerine göre, küresel çapta 281 milyon uluslararası göçmen bulunuyor. Rapor, dünyanın en çok göç alan ülkesi olan ABD’deki göçmenlerin %41,8’in çalışmak, %32,2’si eğitim, %23,2’si ise aile sebebiyle göç ettiğini gösteriyor. ABD’yi takip eden Almanya’nın yoğun göçmen nüfusunun kökleri ise II. Dünya Savaşı sonrasında başlatılan sanayi hamlesi ve işgücü anlaşmalarına kadar uzanıyor. Almanya’nın en çok göç aldığı ülkelerin başında Polonya ve Türkiye geliyor. Göç trafiğinin arttığı bu süreçte dil öğrenmek için göçmenler online dil öğrenme yollarını arıyor.

Türkiye dünyanın en çok göç edilen 15 ülkesi arasında

Türkiye, küresel listede dünyanın en çok göç alan ülkeleri arasında ilk 15’te sıralanıyor. Türkiye İstatistik Kurumu verileri, 2022'de yurt dışından Türkiye'ye göç edenlerin sayısının 494 bin seviyesinde olduğunu kaydediyor. Yurt dışından en çok göç alan şehrin ise İstanbul olduğu görülüyor.

Dil öğrenmek yurt dışında eğitimin ön koşulu

Göç, hem göçmenler hem de göç alan ülke toplumları için oldukça karmaşık bir konu. Göç kavramı dil ve kültürle doğrudan ilişkili. Preply, bu bağlantıyı açığa çıkarmak için pek çok kaynaktan yararlandı ve dil öğrenmenin göçmenler için neden önemli olduğunu araştırdı.



Özellikle yurt dışında bir üniversitede eğitim almak için öğrencilerin uluslararası standartlarda geçerliliği olan sınavlardan geçer not almaları gerekiyor. Öğrenciler, sınavlara hazırlık sürecinde özel IELTS kursu, özel TOEFL kursu gibi sınav odaklı kurs arayışlarına yöneliyorlar.

Akademik araştırmalar, dil ve kültürün iç içe geçmiş iki kavram olarak, bireylerin kimliklerini ve sosyal etkileşimlerini şekillendirmede önemli rol oynadığını gösteriyor. Ev sahibi ülke dilinde yakalanan yeterliliğin hem işgücü piyasası hem de sosyal entegrasyonu artırdığı biliniyor. Bu sebeple özellikle gelişmiş ülkeler, göç ve entegrasyon politikalarını dili de kapsayacak biçimde tasarlıyor. Kanada, Fransa, Almanya, Norveç, İsveç gibi ülkelerde göçmenler dil kurslarından avantajlı bir biçimde yararlanabiliyor. Öte yandan özellikle başka bir ülkeye çalışmak için gönüllü göç eden kişiler, o bölgenin yerel diline uyum sağlamak için online dil kurslarını tercih ediyor. Preply, online İngilizce eğitimi, online Almanca eğitimi, online Fransızca eğitimi gibi seçeneklerle, 50 dilde, 32 binden fazla nitelikli dil öğretmenini 1 milyonu aşkın dil öğrencisiyle buluşturuyor.