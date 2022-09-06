Online alışverişte 'yerli' uygulama “Feed Me” 5 yaşında

Kıbrıs’ın kuzeyinde online olarak çeşitli restoranlardan yemek siparişi vermeye yarayan bir digital platform olan “Feed Me” 5'inci yaşını kutladı.

Müşterilerin, sisteme dahil olan restoranlar, cafe’ler, su firmaları arasından dilediklerinden, web sitesi veya Android/iOS uygulamaları üzerinden sipariş verebildiği uygulama gelişerek büyüyor.

Feed Me 2017 Eylül’de Kıbrıslı iki girişimci Ömer Güveniş ve Barış Güveniş tarafından kurularak faaliyete geçerken, günümüzde Mağusa, Lefkoşa, Girne ve İskele’de 250’nin üzerinde restoranla çalışıyor. Uygulama ayrıca Mağusa’da online market alışverişi hizmeti de veriyor.

Cep telefonuna indirilen uygulama ile kullanıcılar saniyeler içerisinde dilediği restorandan istediği ürünleri seçebilirken, belirttiği adrese siparişi, kredi kartı bilgilerini paylaşmaya gerek olmadan, kapıda ödeme seçeneğiyle ödenebiliyor.

YENİDÜZEN’e bilgi veren şirket yetkilileri, tamamen yerli sermaye ile kurulmuş olan Feed Me’nin restoran sahipleri için de çeşitli avantajları bulunduğunu belirtti.

Geçtiğimiz günlerde kuruluşunun 5. yılını kutlayan Feed Me’nin direktörleri, önümüzdeki dönemdeki hedeflerinin; öncelikle Kuzey Kıbrıs’ın geriye kalan bölgelerinde faaliyete geçmek ve yaygınlığı artırmak, ardından market alışverişi operasyonunu tüm bölgelere yaymak, daha ileride ise yurtdışına açılmak olduğunu kaydetti.

Açıklamaya göre, uygulamayı denemek isteyen yurttaşların cep telefonlarından App Store veya Google Play’den "Feed Me" diye aratarak uygulamayı edinebilecekleri ifade edildi.