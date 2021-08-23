Onkoloji’de poliklinik krizi "Şikayetiniz varsa, başhekime gidiniz."

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’de “hemşire krizi”nin faturası hastalara çıktı, sabah erken saatlerinde kontrole giden kanser hastalarına “sıra numaraları” geri verildi, “şikayetimiz varsa başhekime gitmemiz istendi” dendi.



Bir hasta yakını YENİDÜZEN’i aradı, yaşadıklarını şu ifadelerle anlattı.



“Sabah 6'da Onkoloji'ye gittik, hepimiz sıra numaralarını aldık, bekledik ancak doktor göremedik. Oradaki görevli tıbbı onkoloji iki doktorun kliniklerinde olduğunu, hasta bakmayacaklarını, bir şikâyetimiz varsa başhekime gitmemizi söyledi. Eşim kanser hastasıdır. Bu yaşananlar üzücüdür.”



YENİDÜZEN, bunun üzerine Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimliği’ni aradı, hasta yakınından gelen şikayeti aktardı.

Başhekimlikten bir yetkili, hemşire sıkıntısı nedeniyle genelde hastanenin bütünü, özelde ise Onkoloji Servisi’nde bir süredir huzursuzluk olduğunu ve sorun yaşandığını, ancak, doktorların hastane dışında olduğu yönündeki iddianın gerçeği yansıtmadığını söyledi.

YENİDÜZEN’e konuşan bir başka yetkili ise “Doktorlar acil vakalara ve servisteki hastalara baktılar, ancak, poliklinik yapmadılar, Sağlık Bakanlığı ile randevu aldıklarını ve bu konuda görüşme yapacaklarını ifade ettiler” bilgisiniz verdi.





