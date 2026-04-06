“Öneriyi yasaya ekleyeceğiz”
UBP Milletvekili Hasan Taçoy, sendikaların geçen hafta kriz masasında sunduğu öneriyi yasaya ek madde olarak ekleyeceklerini belirterek uzlaşı çağrısı yaptı.
Taçoy, uzlaşı teklifinin kabul edilmemesi halinde yasa gücünde kararnameyi geri çekeceklerini, sonrasında ise yine hayat pahalılığını dondurmayı öngören yasa tasarılarını Meclis'ten geçireceklerini söyledi.
