CTP Lefkoşa Milletvekili Filiz Besim, Sağlıkla ilgili konuşurken çok dikkatli konuştuğunu kaydeden Besim, sağlığa olan güvenin önemine vurgu yaptı.

Acil Durum Hastanesi’nin teşkilatlanmasının tam olmadığını, sıkıntılı olduğunu dile getiren Besim, bu konularda defalarca uyarılarda bulunduğunu hatırlattı. Hemşire ve hekim sayısı nedeniyle nöbetlerde sıkıntılar yaşandığını söyleyen Besim, Kadın Doğum Servisi’nde bir kadının hayatını kaybettiğini, Sağlık Bakanlığı’nın ölümlerle ilgili soruşturma ekibi oluşturması gerektiğini dile getirdi. Besim, Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nde Acil Durum Hastanesine ambulansın 50 dakikada geldiğini belirtti.

Sevklerin son dönemde arttığını ileri süren Besim, “Önemli olan elimizdeki kaynakları en iyi şekilde kullanabilmektir” dedi. Besim, Acil Durum Hastanesi ile ilgili şikayetlere kulak verilmesi gerektiğini vurguladı. Sağlıktaki eksiklerin tamamlanmak zorunda olduğunu belirten Besim, var olan insan kaynağı ile sağlıkta çok daha iyi işler yapılabileceğini söyledi.

Sağlık çalışanlarının “sistemin neden olduğu sorunlar nedeniyle” yargılandığını belirten Besim, iki hekimin birinin Tatlısu’ya birinin İnönü’ye gönderildiğini, deneyimli hekimlerin gönderildikleri yerde iş olmadığı için bütün gün oturduğunu belirtti.

Sağlık Bakanı’nın kendisini eleştiren programcılara ve patronlarına “baskı yaptığını” öne süren Besim, Bakanın iyi niyetli eleştirileri kabul etmesi gerektiğini söyledi.