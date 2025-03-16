“Önemli bir seçim kapıda. Arabayı iyi bir sürücüye devretmeli ve geriye yaslanıp yolculuğun keyfine bakmalı”

Sonay DEMİRPENÇE

Kendimi tek kelime ile tanımlayacak olsam … Meraklı

Şu an yaptığım işi yapmasaydım…Tarih öğretmenliği veya babamın mesleği olan toptancılığı yapardım

Benim gündemimi en fazla meşgul eden..Siyaset ve ekonomi

Kayıtsız kalamadığım şey … Kesinlikle haksızlık, torpil (kaç tane teklif geldi bir anlatsam…), başkalarının acısından şevk duyan kimseler ve herhangi bir inanca/propagandaya körü körüne inanıp onu savunan kimseye“

En büyük pişmanlığım … 18 yaşımda sırf arkadaşlarıma anlatacak havalı bir hikayem olsun diye gidip gerçek tarih ile uzakdan yakından alakası olmadığını düşündüğüm bir dizide oynadım. Diğer kötü tarafı ise setdeki çalışanlara adamızı nasıl bulduklarını sorduğumda ise, setde biz çoçuklardan sorumlu olan kadın suratını ekşiterek “hiç beğenmedim dedi“ o an hata yapdığımı anladım.

En büyük sevincim…Hayatımda yanlzıca sevdiğim insanların olması ve karakterimin oturması.

Hayatımın dönüm noktası .. 2023 yılında Amerika Birleşik Devletlerine ‘Work and Travel’ adlı bir program ile yazda gidip çok değerli arkadaşlarımla ve şuan ki partnerim ile tanışmamdır.

Beni en çok etkileyen yazar .. Kesinlikle George Orwell’dir

Başucumdaki kitap .. Başucumda iki kitap bulunmakta: ANTİKÇAĞ’DA AHİRETİN EVRİMİ İLE AGNOSTİZİM VE İLAHİ TRAGEDYA

En keyif aldığım müzik…Blues rock

En son izlediğim film … The Hangover (2009)

Kendim için son aldığım şey…Americano

Dolabımdaki en gereksiz şey.. Mavi pantolonlarım

Benim için alınabilecek en güzel hediye.. Telefon kılıfı

Kendimle ilgili değiştirmek istediğim şey… Stress ve sinir seviyemi daha iyi kontrol edebilmek

Kendimde beğendiğim özellik…Yeni bilgi öğrenmeye olan merakım ve bir işi yaparken ki kararklılığım

Olmasa da olur…Hayatımda olmasa da olmayacak şey/kişi bırakmadım.

Olmazsa olmaz…Sağlık

En iyi yaptığım yemek… Tavuk Fajita

Hayalimdeki dünya…Yolsuzlukların anında cezalandırıldığı, demokratik, barış içinde, stabil bir şekilde büyürken çevreyi koruyan ve son olarak uzay araştırmaları yapan insanların bulunduğu bir dünya.

Aşk benim için…Kafa uyumu

Onunla çok tanışmayı isterdim…Nikola Tesla

Görmek istediğim yer… Brezilya

Mutlaka yapmak istediğim.. Kıbrıs’ta barışa katkı koyabilmek

Son olarak söylemek istediklerim…Son zamanlarda değişen siyasi ittifakların, toplumumuz için yaratacağı yeni etkileri avantajımıza kullanmada akıllıca önderlik edecek kişileri seçeceğimiz önemli bir seçim kapıda. Bizler arabayı iyi bir sürücüye devir ettiğimizden emin olalım ve geriye yaslanıp yolculuğun keyfine bakalım.