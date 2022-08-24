Önder Alışveriş Merkezi’nden Kemal Saraçoğlu Vakfı’na 30 Bin TL’lik bağış

Önder Alışveriş Merkezi direktörlerinden Ahmet Sanver, Kemal Saraçoğlu Vakfı’na 30 bin TL bağışladı.

Kemal Saraçoğlu Vakfı’ndan yapılan açıklamaya göre vakıf yetkilisi, iş insanı Ahmet Sanver'e teşekkür ederek bu tür bağışların vakıf faaliyetlerinin sürdürülebilirliği ve üye çocuk ve ailelerinin refahı için önemini vurguladı.

Ahmet Sanver de bağışın bir örnek olmasını dileyerek, özellikle güvenilir ve şeffaf bir şekilde çalışan hayır kurumlarına herkesin destek vermesini temenni etti.