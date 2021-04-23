ÖNCE UÇAKTA, SONRA DIŞARIDA

Salgın sürecinde skandal bir ayrıcalık iddiası dikkat çekti, gözler Sağlık Bakanlığı ve polise çevrildi.

12 saat önce İstanbul’dan Ercan Havaalanı’na uçtuğuna yönelik paylaşım yapan biri kişi, günün ilerleyen saatlerinde, bu kez Girne’deki bir restorandan fotoğraflarını yayınladı.

E.Y isimli bu kişinin paylaşımı “karantina uygulaması yok mu” sorularını akıllara getirdi.

YENİDÜZEN okurları bu paylaşımları ihbar olarak gazetemize iletti.

E.Y adlı kişi, kendisine, “hotelden çıkmak için izin var mı” sorusuna ise şu yanıtı verdi:

“Abi 3200 TL karantina ücreti var bir de 14 gün kelepçe var evden çıkamıyorsun normalde ama bakanlıkta tanıdık vardı prosedürlere takılmadan girdik.”

YENİDÜZEN, konuyla ilgili Sağlık Bakanlığı ve Polis Basın Subaylığı’ndan bilgi istedi.