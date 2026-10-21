Akıncılar’da insan kaçakçılığından iki kişi tutuklandı

Akıncılar’da dün iki kişi insan kaçakçılığı nedeniyle tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, K.T.(E-25) ve K.M.S.I.M.(E-25), saat 21.30 sıralarında, “birinci derece askeri yasak bölgeyi” ihlal ederek, yabancı uyruklu dört kişiyi para karşılığında yasal olmayan yollardan Kıbrıs Cumhuriyeti’ne geçirmeye çalıştıkları sırada tespit edilerek, tutuklandı.

Yurtdışına çıkış yapacaktı, bavulunda uyuşturucu madde bulundu

Ercan Havalimanı’nda dün saat 15.45'te yurt dışına çıkış yapacak U.C.Y.’ye (E-27) ait bavul, görevli polis memuru tarafından kontrol edildi.

Kontrol sonucu yaklaşık 0,5 gram ağırlığında hintkeneviri ile öğütücü tespit edilip, emare olarak alındı. U.C.Y. tutuklandı.

Girne’de uyuşturucu madde tasarrufundan iki kişi tutuklandı

Girne’de Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından dün yapılan operasyonda, A.Ç.(E-35) ve O.T.’nin (E-35) tasarruflarında tütün ile karışık hintkeneviri içeren iki sarma sigara bulunup, emare olarak alındı.

Bahse konu şahıslar tutuklandı.