Hava sıcaklığı iç kesimlerde 27-30, sahillerde 26-29 derece dolaylarında seyredecek
Meteoroloji Dairesi, en yüksek hava sıcaklığının iç kesimlerde 27-30 ve sahillerde 26-29 derece dolaylarında seyredeceğini; cuma ve cumartesi sabah saatleri yer yer sis beklendiğini duyurdu.
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Meteoroloji Dairesi, en yüksek hava sıcaklığının iç kesimlerde 27-30 ve sahillerde 26-29 derece dolaylarında seyredeceğini; cuma ve cumartesi sabah saatleri yer yer sis beklendiğini duyurdu.
Meteoroloji Dairesi’nin 22 – 28 Ekim tarihlerini kapsayan Haftalık Hava Tahmin Raporu’na göre, hava belirilen sürede bulutlu olacak; bölge ılık ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.
Rüzgar ise kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette esecek.
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