Lefkoşa27 °C

  1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. Hava sıcaklığı iç kesimlerde 27-30, sahillerde 26-29 derece dolaylarında seyredecek
Hava sıcaklığı iç kesimlerde 27-30, sahillerde 26-29 derece dolaylarında seyredecek

Hava sıcaklığı iç kesimlerde 27-30, sahillerde 26-29 derece dolaylarında seyredecek

Meteoroloji Dairesi, en yüksek hava sıcaklığının iç kesimlerde 27-30 ve sahillerde 26-29 derece dolaylarında seyredeceğini; cuma ve cumartesi sabah saatleri yer yer sis beklendiğini duyurdu.

A+A-

Meteoroloji Dairesi, en yüksek hava sıcaklığının iç kesimlerde 27-30 ve sahillerde 26-29 derece dolaylarında seyredeceğini; cuma ve cumartesi sabah saatleri yer yer sis beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji Dairesi’nin 22 – 28 Ekim tarihlerini kapsayan Haftalık Hava Tahmin Raporu’na göre, hava belirilen sürede bulutlu olacak; bölge ılık ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Rüzgar ise kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette esecek.

Bu haber toplam 118 defa okunmuştur
Etiketler :