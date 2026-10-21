Azerbaycan'dan 31 Türk vatandaşına ülkeye giriş yasağı

Azerbaycan, aralarında siyasetçi, gazeteci, yazar ve akademisyenlerin de bulunduğu 31 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının ülkeye girişini yasakladı. Karara gerekçe olarak söz konusu kişilerin internet ve sosyal medya üzerinden yaptıkları açıklamalar gösterildi.

Azerbaycan makamları, 21 Ekim 2026 tarihli ve 406/26 sayılı resmi açıklamayla 31 Türk vatandaşının ülkeye girişinin yasaklandığını duyurdu.

Açıklamada, söz konusu kişilerin Azerbaycan yasaları kapsamında “istenmeyen kişi” ilan edildiği belirtildi.

Giriş yasağı getirilenler arasında Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Yahya Uğraş, eski Ayasofya imamı Mehmet Boynukalın, gazeteci ve yazarlar Yusuf Kaplan ile İsmail Kılıçarslan da bulunuyor.

Gerekçe: Egemenlik ve milli güvenlik

Azerbaycan yönetimi, kararın ülkenin egemenliğini, milli güvenliğini ve anayasal düzenini korumak amacıyla alındığını açıkladı.

Yasak kapsamına alınan kişilerin sosyal medya ve internet üzerinden Azerbaycan yönetimini ve halkını hedef alan açıklamalarda bulunduğu ileri sürüldü.

Açıklamada ayrıca yönetimin zor kullanılarak değiştirilmesine yönelik çağrılar, dini radikalizm, şiddet ve nefretin körüklenmesi de kararın gerekçeleri arasında gösterildi.

Ancak hangi kişinin hangi açıklaması nedeniyle listeye dahil edildiğine ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.