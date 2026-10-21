"Üstel, ekim ayının ilk haftası ödemeler yapılacak demişti"

Kuzey Kıbrıs Narenciye Üreticileri Birliği Derneği yeni narenciye sezonunun gelmek üzere olduğuna ancak hala ürün ödemelerinin tamamlanmadığına işaret ederek ödemelerin yapılmasını istedi.

Dernek Başkanı Turgut Akçın yaptığı yazılı açıklamada, Başbakan Ünal Üstel’in ekim ayının ilk haftası ödemelerin yapılacağı sözünü verdiğini kaydederek, ödemelerin hala yapılmamasını eleştirdi.

Bu yıl narenciye üreticilerinin bazı bölgelerde çok büyük zararlara maruz kaldığını belirten Akçın, ürünün yarısının fırtına ve doludan dolayı döküldüğünü, dalında kalan ürünün ise konsantreye gidecek kusurlu ürün olduğunu belirtti.

Zararın tespit edildiği yönünde kendilerine hala bilgi verilmediğini, girdi maliyetlerinin çok yükseldiğini vurgulayan Akçın erken zamanda hem zarar hem de ürün bedeli ödenmezse birçok üreticinin batacağı ve gelecek sezon ürününe bakamayacağı uyarısında bulundu.

Akçın ayrıca, tarım arazilerinin korunmasının önemini de hatırlatarak, bu konuda önlem alınmasını istedi.