Yakın Doğu İlkokulu’nda 141 öğrenciye Cambridge sertifikası

Yakın Doğu İlkokulu öğrencileri, Cambridge English Qualifications sınavlarında yüzde 100 başarı elde ederek sertifikalarını almanın gururunu yaşadı. Sınavlara katılan 141 öğrencinin tamamı başarılı olurken, öğrenciler sertifikalarını Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane’de düzenlenen törenle aldı.

Pre A1 Starters, A1 Movers, A2 Flyers ve Key for Schools (KET) sınavlarında başarı gösteren öğrenciler, sertifikalarını almanın mutluluğunu yaşadı. Başarılı öğrenciler arasında İngiliz Programı’nda eğitim gören öğrenciler de yer aldı.

Yakın Doğu İlkokulu öğrencileri, Avrupa Ortak Dil Referans Çerçevesi (CEFR) kapsamında İngilizce dil yeterliliklerini belgelendirirken, pek çoğu girdikleri sınav seviyesinin üzerine çıkarak B1 düzeyinde yeterlilik elde etti. Elde edilen sonuçlar, Yakın Doğu İlkokulu’nda sürdürülen güçlü yabancı dil eğitiminin başarısını da ortaya koydu.

Fatma Coşar: “Yüzde 100 başarıya ulaşmak bizi çok sevindirdi; çocuklarımızın öğrendiklerini kullanabildiklerini görmek de bu sevincin önemli bir parçası.”

Yakın Doğu İlkokulu Müdürü Fatma Coşar, Cambridge English Qualifications sınavlarına katılan 141 öğrencinin tamamının sınavı başarıyla geçmesinin, her bir öğrencinin gelişimini görmek açısından anlamlı olduğunu belirtti. “Bugün öğrencilerimiz sertifikalarını aldı. Bizler bu belgelerin arkasında, sınıfta söz almak için elini kaldıran, hata yapmaktan çekinmeden İngilizce konuşan, okuduğunu anlayıp kendi cümleleriyle anlatabilen çocuklarımızı görüyoruz. Yüzde 100 başarıya ulaşmak bizi çok sevindirdi; çocuklarımızın öğrendiklerini kullanabildiklerini görmek de bu sevincin önemli bir parçası” dedi.

Dil öğrenmenin ders saatleriyle sınırlı kalmaması gerektiğini vurgulayan Coşar, “Öğrencilerimizin İngilizce bir kitap seçerken, bir şarkıyı dinlerken ya da yeni tanıştıkları biriyle konuşurken bildiklerine güvenmelerini istiyoruz. Öğretmenlerimizin her öğrencinin gelişimini takip etmesi ve ailelerimizin öğrenmeye evde de alan açması bu süreçte çok değerli. Bugün sertifikasını alan bütün çocuklarımızı kutluyorum. Umarım bu başarı, onlarda yeni şeyler öğrenme ve dünyayı daha yakından tanıma isteğini büyütür” ifadelerini kullandı.