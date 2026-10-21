“Sağlık sistemini basamaklar üzerine kuracağız”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), sağlık alanındaki ortak gelecek programını KTÖS Konferans Salonu’nda düzenlenen organizasyonla kamuoyuna tanıttı.

Program kapsamında ilk olarak çalışmaya katkı koyan Sağlık Komitesi üyeleri tanıtılırken, ardından CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli konuşma yaptı.

Sağlık sisteminde daha iyisinin mümkün olduğunu belirten İncirli, her yurttaşa eşit derecede güvenli sağlık hizmeti sunmak için çalıştıklarını ifade etti. Yeni dönemde sağlığın bütünlüklü bir yaklaşımla yönetileceğini kaydeden İncirli, yaşam hakkını gözeterek görev yapacaklarını söyledi.

Sağlık alanındaki mevcut durumu eleştiren İncirli, 2022’den bu yana sağlık harcamalarının 10 kat arttığını belirtti. Yeni dönemde uygulanacak yol haritalarının bulunduğunu dile getiren İncirli, çalışmalarının hastaların ceplerinden yaptıkları harcamaları azaltmaya yönelik olacağını vurguladı.

“Hasta güvenliği ikinci önceliğimiz olacak”

Hasta güvenliğinin öncelikli konular arasında yer alacağını ifade eden İncirli, ülkede yaşanan alkollü mama skandalına işaret ederek bu olayın hasta güvenliğinin önemini ortaya koyduğunu söyledi.

Sağlık sistemini basamaklar üzerine kuracaklarını belirten İncirli, bu yaklaşımla eşitlik ve kapsayıcılığın sağlanabileceğini kaydetti. Hastanelerdeki yoğunluğun da ciddi bir sorun olduğuna dikkat çeken İncirli, nüfus sayımı yapılmadan sağlık sisteminin yönetilemeyeceğini ifade etti.

Göreve gelmeleri halinde nüfus sayımını başlatacaklarını belirten İncirli, bu yöndeki çalışmaları bir yıl içinde tamamlayacaklarını açıkladı.

“Sağlık ihalelerinde usulsüzlük ve yolsuzluk olmayacak”

Dürüst yönetim anlayışını kararlılıkla sürdüreceklerini söyleyen İncirli, kendi dönemlerinde sağlık ihalelerinde herhangi bir usulsüzlük veya yolsuzluğa izin verilmeyeceğini ifade etti.

Güçlü hizmetlerle ülkenin geleceğine katkı koyacaklarını belirten İncirli, sağlık alanında hazırlıklarını tamamladıklarını kaydederek, “6 Aralık seçimlerinden sonra yönetim için hazırız” dedi.

İncirli’nin konuşmasının ardından CTP Milletvekili ve eski Sağlık Bakanı Filiz Besim, sağlık alanında hazırlanan ortak gelecek programının detaylarını anlatmaya başladı.