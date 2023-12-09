Önce Türkiye'ye, ardından Rusya'ya gönderilecek

Interpol tarafından aranan ve Haziran ayında Kıbrıs’ın kuzeyinde bulunan Viktor Panyushin, Rusya’ya gönderiliyor.

Resmi Gazete’de yayımlanan ve Bakanlar Kurulu tarafından alınan kararla, aylardır Merkezi Cezaevi'nde tutulan Viktor Panyushin “yasadışı göçmen” ilan edilerek, “ihraç” edilecek.

Interpol tarafından arananlar listesindeki Panyushin, kuzeydeki işlemlerinin ardından ülkesi Rusya’ya iade edilmek üzere Türkiye’ye gönderilecek.

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Paniushin, Suç Örgütü Kurma, Yasadışı Şans Oyunları Düzenlemek ve Yönetmek, Bir Grup Kişinin İki veya Daha Fazla Kişiyi Kasten Yaralaması, Bir Kişinin Organize Bir Grup Tarafından Kaçırılması" suçlarından Rusya adli makamlarınca iadesi amacıyla aranması sebebiyle Fasıl 105 Yabancılar ve Muhaceret Yasası'nın 6'ncı maddesinin (1)'inci fıkrasının (g) bendi uyarınca, barışı, kamu düzenini, yönetsel düzeni veya genel ahlakı tehlikeye sokacak biçimde davranması veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkı arasında ve Devlete karşı düşmanlık uyandırması veya Devletin yetki ve gücüne karşı entrika çevirmesi olasılığı bulunduğundan, tüm bulgu ve olgular değerlendirilerek yasaklı göçmen ilan edildi.

Rusya’da cinayet dahil 9 ağır suçtan sabıkası bulunan ve Interpol tarafından aranan “Vitya Pan” lakaplı Viktor Panyushin, Rusya’dan Ukrayna’ya kaçarak, başka bir soyadı ve doğum tarihi bilgileriyle Ukrayna pasaportu çıkartmıştı.

2023 yılı başlarında Ukrayna pasaportu ile Kıbrıs’ın kuzeyine gelen Panyushin, Girne’de çeşitli yerlerde konaklamıştı.

Geçtiğimiz mayıs ayında ise kendisine ait Rus pasaportu ile 2021 yılında kuzeyde konakladığı otele bu kez Ukrayna pasaportu ile giriş yapmıştı.

Polisi tarafından fark edilen Panyushin, haziran ayında “sahte pasaport” suçundan gözaltına alınmıştı.

Panyushin polise verdiği ifadede, tanık koruma programı kapsamında Ukrayna tarafından kendisine pasaport verildiğini ve tanınmaması için bazı kimlik bilgilerinin değiştirildiğini söylemişti.

Ayrıca, Panyushin’ın yakalanmasının ardından Interpol, sanığın iadesini istemişti.