“Önce meyhane sahibini darp etti, sonra polise zorluk çıkarttı”

Gönyeli'de faaliyet gösteren bir meyhanede “Fenerbahçe maçı” nedeniyle olay çıkaran, işletmeciyi darp edip, gözlüğünü kıran O.T. tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

“Kasti Hasar, Darp, Sarhoşluk, Rahatsızlık, Uygunsuz Tavır Hareket” suçlarından tutuklanan zanlı ile ilgili olguları mahkemeye aktaran polis, geçtiğimiz Perşembe akşamı Gönyeli’de bir işletme içerisinde müşteri olarak bulunan zanlının, 397 promil alkollü içki tesiri altında bulunduğu sırada “Fenerbahçe 3 – 0 dayak yerken sesleri çıkmazdı 2-3 oldu konuşmaya başladılar" deyip rahatsızlık yarattığını ve ellerini gelişi güzel sallayarak uygunsuz tavr-ı harekette bulunduğunu söyledi.

Polis, zanlının kendisini uyaran işletme sahibi E.T.’ye "bu iş burada bitmeyecek ben sana gününü göstereceğim sen benim kim olduğunu bilmen" diyerek E.T.’yi elleri ile göğsünden ittirip darp edip, takmakta olduğu gözlüğünü yere düşürdükten sonra sağ ayağı ile üzerine basıp sol gözlük camının çatlamasına sebep olup tahmini 2 bin TL kasti hasara uğrattığını belirtti.

Polis, olay mahallinde tespit edilen zanlının karakola celp edileceği sırada makul mazereti olmaksızın yüksek sesle bağırıp çağırmak suretiyle rahatsızlık yaptığını, akabinde zanlı suçüstü hali gereği tutuklandığını belirtti.

Polis, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının eş durumundan dolayı muafiyeti olup Kıbrıs’ın kuzeyinde ikamet ettiğini belirterek, ileride davalarında hazır bulunmasını sağlamak maksatlı mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 20 bin TL nakit teminat yatırması, bir kefilin 300 bin TL kefalet senedi imzalaması, yurt dışına çıkış yasağı ve haftada bir gün ıspat-ı vücut yapması şartlarıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.