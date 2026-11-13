“Önce hesap verilecek”

TDP Genel Başkanı Zeki Çeler, yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarının hesabının sorulmasını hükümet ortaklığının temel şartı olarak ortaya koydu. Yönetimdeki savurganlığı durduracaklarını vurgulayan Çeler, güçlü bir Meclis temsili isteyerek “TDP kilit parti değil, anahtar parti olacak” dedi.

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı ve Lefkoşa milletvekili adayı Zeki Çeler, Özgür Web TV’de Ali Kişmir’in sorularını yanıtladı. Seçim sonrasında CTP–TDP hükümetini hedeflediklerini açıklayan Çeler, kurulacak ortaklığın hesap verebilirlik ve somut icraat üzerine inşa edilmesi gerektiğini söyledi.

Kişmir’in, hesap sormanın hükümet programındaki yerine ilişkin sorusuna “İlk sıradadır” yanıtını veren Çeler; ihale yolsuzluğu, sahte diploma ve diğer usulsüzlük iddialarının üzerine gidilmesi gerektiğini vurguladı. Denetim mekanizmalarını da güçlendireceklerini belirten Çeler, “Bir taraftan yapılanları kimsenin yanına bırakmayacağız. Diğer taraftan da artık kimsenin bunu yapmasına müsaade etmeyeceğiz” dedi.

“Koltuk pazarlığı yerine icraat”

Hükümet kurma süreçlerindeki pazarlıklara ilişkin değerlendirmesinde Çeler, TDP’nin siyasetinin makam taleplerine veya koalisyondan çekilme tehditlerine dayanmayacağını söyledi.

Meclis’te grup oluşturabilecek güçte temsil edilmeyi hedeflediklerini belirten Çeler, bunun komitelerdeki çalışmaların ve yasal düzenlemelerin ilerlemesi açısından önem taşıdığını kaydetti. Halktan destek isteyen Çeler, güçlü bir TDP’nin hem hesap sorma hem de hizmet üretme iradesini hükümete taşıyacağını ifade etti.

“Sosyal devlet anlayışı çökmüş”

Eğitim ve sağlık hizmetlerinin ailelere ağır bir mali yük getirdiğini belirten Çeler, vatandaşın özel hizmetlere yönelmek zorunda bırakıldığını söyledi. “Sağlıkta özele kaydık, eğitimde özele kaydık, ekonomide Rum tarafına kaydık” diyen Çeler, “Gelecek nesillere nasıl bir devlet bırakıyoruz?” sorusunu yöneltti.

Eğitimde fırsat eşitliği ve genel sağlık sigortasının öncelikleri arasında bulunduğunu belirten Çeler, sosyal devlet anlayışını yeniden güçlendirmeyi hedeflediklerini vurguladı.

Tasarruf yönetimden başlayacak

Hükümetin seçim vaatlerini ekonomik tablo üzerinden sorgulayan Çeler, borçlanarak ödeme yapan bir yönetimin yeni destekleri hangi kaynakla karşılayacağını açıklaması gerektiğini söyledi. Yıllardır iktidarda olanların bu adımları neden bugüne kadar atmadığını soran Çeler, iş imkânı sunulmayan gençlerin indirim yapılsa bile araç alamayacağına dikkat çekti.

Ekonomide tasarrufa yönetimin harcamalarından başlayacaklarını belirten Çeler, vatandaşın cebine yüklenmek yerine savurganlığı durduracaklarını ifade etti. Vergi oranlarını düşürüp tabanı genişletmeyi, adil tahsilatı sağlamayı ve kamu borçlarını yeniden yapılandırmayı hedeflediklerini kaydetti. Yerli üretimin artırılması ve enerji maliyetlerinin düşürülmesini de hayatı ucuzlatacak adımlar arasında gösterdi.

“Parası olmayanın ne olacağını söylemediler”

Koşulsuz bedelli askerlik vaadini “seçim rüşveti” olarak nitelendiren Çeler, ücretin, personel ihtiyacının ve uzman askerlerin özlük haklarının açıklığa kavuşturulmadığını söyledi. “Kaç para olacağını söylemediler. Parası olmayanın ne olacağını söylemediler” diyerek düzenlemenin eşitlik boyutunu sorguladı.

Askerlik yerine kişinin uzmanlığına uygun, daha uzun süreli kamu hizmeti seçeneğini savunan Çeler, gençlerin öğretmenlik ve dijitalleşme gibi ihtiyaç duyulan alanlarda görev yapabileceğini belirtti. Ayrımcılık yaratmayacak ortak bir düzenleme için seçimden önce çalışmaya hazır olduklarını ifade etti.

Türkiye ile ilişkiler konusunda ise diyalog ve ortak projeleri öne çıkaran Çeler, Kıbrıs Türk halkının kimliğini ve yaşam biçimini koruyarak iş birliğini geliştirebileceklerini söyledi.