Baf’ta kaybolan 60 yaşındaki Kıbrıslı Türk sağ olarak bulundu

Baf’ın Sedir Vadisi bölgesindeki Konizi mevkiinde mantar toplamak için gittiği arazide dün kaybolan 60 yaşındaki Kıbrıslı Türk Coşkun Akkan sağ olarak bulundu.

Philenews’in haberine göre, polis ekipleri 60 yaşındaki kişiyi kısa süre önce ulaşılması güç bir bölgede tespit etti. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen Kıbrıslı Türk’ün bulunduğu yerden çıkarılması için kurtarma operasyonu başlatıldı.

Yaklaşık 30 kişi arama çalışmalarına katıldı

Polis, 60 yaşındaki kişinin dün saat 14.30 sıralarında kaybolduğu yönünde ihbar aldı. Bunun üzerine Kambos Polis Karakolu, Sivil Savunma, Orman Dairesi ve gönüllü ekiplerden yaklaşık 30 kişinin katılımıyla geniş çaplı arama çalışmaları başlatıldı.

Engebeli arazi koşulları nedeniyle güçlükle yürütülen çalışmalarda termal kameralar, insansız hava araçları ve iz takip köpekleri kullanıldı. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte hava araçları da arama çalışmalarına katıldı.