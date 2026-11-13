“CTP’nin yönettiği belediyelerin başarısının temelinde doğru bütçe yönetimi var”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lapta-Alsancak-Çamlıbel (LAÇ) Belediye Başkan adayı Turan Rahvancıoğlu, CTP’nin yönettiği belediyelerin başarısının bütçelerini doğru kurgulamalarından kaynaklandığını belirterek, LAÇ’ta da aynı anlayışla bölgenin sorunlarını çözeceklerini ve projelerini hayata geçireceklerini söyledi.

Turan Rahvancıoğlu, Kıbrıs Gerçek’te Serdar Şengül’ün sunduğu “2026 Seçim Özel” programının canlı yayın konuğu oldu.

Belediyenin kendilerine verdiği kesinleşmiş 2025 hesaplarına değinen Rahvancıoğlu, yağmur suyu drenaj projeleri için 50 milyon TL ayrıldığını, ancak yıl içerisinde bu tutarın 40 milyon TL’sinin çekilerek başka kalemlere aktarıldığını ve binek araç alımında kullanıldığını söyledi. Bu bilgilerin belediyenin kesinleşmiş hesaplarında bulunduğunu belirten Rahvancıoğlu, altyapı çalışmalarına yeterli kaynak ayrılmasının önemini vurguladı.

“Önce altyapıyı tamamlayacağız”

Bölgede her kış yaşanan sorunlara işaret eden Rahvancıoğlu, hazırladıkları üç meydan projesinin altyapı düzenlemelerini de kapsadığını belirtti. Altyapı tamamlanmadan meydan düzenlemesi yapmanın anlamı olmayacağını söyleyen Rahvancıoğlu, öncelikle acil ihtiyaç bulunan bölgelerdeki altyapı eksikliklerini gidereceklerini kaydetti.

“CTP’nin yönettiği belediyelerin başarısı bütçeyi doğru kurgulamalarından”

Bölgenin sorunlarının çözülmesi ve projelerin gerçekleştirilmesi için bütçenin doğru planlanması gerektiğinin altını çizen Rahvancıoğlu, CTP’nin yönettiği belediyelerin başarısının temelinde de bu anlayışın bulunduğunu söyledi.

“CTP belediyelerinin başarılı olmalarının altında yatan en temel özellik, bütçelerini doğru kurgulamalarıdır” diyen Rahvancıoğlu, LAÇ’ta da aynı anlayışla hareket edeceklerini vurguladı. Rahvancıoğlu, “Biz de CTP belediyesi olacağız. Gereğini yapacağız. Bütçemizi doğru tasarlayacağız ve başarıya bu sayede kavuşacağız. Ben buradan bunun sözünü bölgemdeki insanlarıma veriyorum” ifadelerini kullandı.