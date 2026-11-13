Ay Demet kontrol noktasında 399 tüp botoksla yakalandı: 10 bin euro ceza ödedi
Kermiya geçiş noktasının karşısındaki Ay Demet kontrol noktasında, 38 yaşındaki bir Kıbrıslı Türk’ün aracında 399 tüp botoks ele geçirildi. Gümrük memurları ürünlere ve araca el koydu, 10 bin euro ceza ödeyen Kıbrıslı Türk serbest bırakıldı.
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Adı açıklanmayan bir Kıbrıslı Türk'ün Kermiya geçiş noktasının karşısındaki Ay Demet kontrol noktasında, büyük miktarda estetik ürünü botoks ile yakalandığı bildirildi.
Alithia ve Haravgi’nin haberine göre Larnaka Havalimanı’ndan, üçüncü bir ülke üzerinden Roma’ya gitmek istediği belirlenen 38 yaşındaki Kıbrıslı Türk'ün tasarrufunda, gece yarısından sonra aracı ile Kıbrıs’ın güneyine geçişi sırasında gümrük memurları tarafından yapılan aramada 399 tüp botox bulundu.
Haberde kendisi tutuklanan, aracına ve ürünlere el konulan Kıbrıslı Türk’ün ürünler için 9 bin aracı için de bin euro ceza ödedikten sonra serbest bırakıldığı bilgisi verildi.
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