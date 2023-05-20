Batuhan BORAKAN

Akkoyun, “Özellikle buraya gelen öğrencilere yardımcı olmaya çalışıyorum, anneleri gibi davranmaya çalışıyorum çünkü birine yardım etmek her şeyden daha güzeldir” diyor…

“Yaptığım yardımların karşılığını seneler sonra alıyorum” diye Akkoyun, “On yıl önce öğrenci olarak bana gelen müşterim eşiyle çocuklarıyla ziyaretime gelip benden alışveriş yapıyor, sohbet ediyor bu bana mutluluk veriyor” şeklinde konuşuyor.

Akkoyun, “Gücüm yettikçe bu işe devam edeceğim, insanlarla iletişim kurmak, yardım etmek kadar güzel şeyler yoktur” diyor…