Ön seçimin galibi Zorlu Töre
Ulusal Birlik Partisi Meclis Grubu’nda yapılan “Meclis Başkanlığı” oylamasını Zorlu Töre kazandı.
Ulusal Birlik Partisi Meclis Grubu’nda yapılan “Meclis Başkanlığı” oylamasını Zorlu Töre kazandı.
UBP milletvekilleri arasında yapılan ön seçimde Zorlu Töre 13, Faiz Sucuoğlu 10 oy aldı.
Bugün Meclis Genel Kurulu’nda yapılacak Meclis Başkanlığı seçimine Zorlu Töre’nin tek aday olarak katılacağı öğrenildi.
2021 yılındaki UBP kurultayında Genel Başkan seçilen Faiz Sucuoğlu müdahale nedenyle "Başbakan" olamamış ve başkanlıktan çekilmek zorunda kalmıştı. Faiz Sucuoğlu’nun kenara çektirilerek, Ünal Üstel’in Başbakan yaptırılmasının ardından sessizliğe bürünen Faiz Sucuoğlu son kurultayda Ünal Üstel'i desteklemişti. Bu desteğin "Meclis Başkanlığı" sözü üzerine verildiği de UBP kulislerine yansımıştı.
UBP Meclis Grubu'ndaki oylama sonrasında meclis binasından apar topar ayrılan Faiz Sucuoğlu'nun "Meclise bir daha gelmem" dediği belirtiliyor.