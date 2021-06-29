Ön ödemeli alış-veriş kartı Vodafone Pay tanıtıldı



Türk Bankası ve Telsim, ön ödemeli alış veriş kartı “Vodafone Pay”i basına tanıttı. Türk Bankası ile Telsim’in yeni ürünü, Türkiye’nin teknoloji kuruluşlarından Paycore’un ödeme sistemleri çözümüyle hayata geçirildi.



Mastercard sertifikasına sahip sanal cüzdan Vodafone Pay, akıllı telefonlara yüklenerek kullanılabilecek. MasterCard iş birliği ile hayata geçirilen kartlarla mağaza içi alışverişin yanında yurt dışında da online alışveriş, para yükleme, para çekme, 7/24 para transferi yapılabilecek.



Yeni alış veriş kartı “Vodafone Pay”in tanıtım etkinliğinde konuşan Telsim Genel Müdürü Cenk Alper, “Telsim ve TürkBankası olarak Ada’da bir ilki gerçekleştiriyoruz” dedi.



“Kuzey Kıbrıs’ta mobil cüzdan ilk kez Vodafone Pay ile hayat buluyor.” diyen Alper, VodaPay sayesinde 7/24 güvenli ve hızlı pek çok bankacılık işleminin yapılabileceğini anlattı.



Kayahan: “Dijital dönüşümde öncü olan, genç neslin bankası”

TürkBankası Genel Müdürü Mustafa Kayahan, yeni nesil mobil cüzdan Vodafone Pay’in teknolojiye ve dijital dönüşüme inanan iki uluslararası markanın ortak eseri olduğunu belirterek sözlerine başladı.

Kayahan, TurkishBank Group’un tüm enerjisini teknoloji ve dijital dönüşüme ayırdığını; bu konuda gençlerin önünü açacak teknoloji merkezinin hazırlıklarının tamamlanmak üzere olduğunu vurguladı.