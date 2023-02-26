Ön muhasebe programı ne işe yarar?

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Genel muhasebe öncesi yapılan çalışmalar bütününe ön muhasebe denir. Ön muhasebe programları, işletmelerin gelir-gider ve cari hesapların takibinin gerçekleştirilmesini sağlar. Ön muhasebe programı, muhasebe işlemlerini el ile gerçekleştiren şirketlerin işlerinin otomatik olarak hesaplanmasını destekler. Manuel olarak tutulan muhasebe kayıtları, birçok hatayı beraberinde getirme riskine sahiptir.

Ön muhasebe programı istenilen zamanda finans durumlarının görülebilmesine ve işletmelerin bu doğrultuda aksiyon almasına yardım eder. İşletmenin verimini artırırken bir yandan da zamandan tasarruf etmeye yarayan ön muhasebe programı, belgelerin mali müşavire hatasız ve eksiksiz olarak teslim edilebilmesini sağlar. Yanlış hesaplamalar sonucu çeşitli yaptırımlara maruz kalmamak için oldukça yararlı programlardır. Ön muhasebe programları sınıflandırma, raporlama gibi işlemlerin kolayca gerçekleşmesini sağladığı gibi işletmenin düzenli ve verimli çalışmasını sürdürmek için oldukça önemlidir.

Ön muhasebe programı kullanmanın avantajları nelerdir?

Ön muhasebe programları, defter ile kayıtlarını tutan işletmeler için çeşitli avantajlar sağlar. El ile hazırlanan muhasebe kayıtları güncellenme zamanı geldiğinde uzun vakitler boyu üzerine uğraşılmasını gerektirebilir. Program sayesinde ise çok kısa vakitler ayırarak bilgilerin güncellenmesini sağlamak, veri girişi yapmak kısaca verileri düzenlemek mümkün olur.

Çoğu şirket excel gibi programlar kullanarak ön muhasebe kayıtlarını tutar ancak bu işlem için belli seviyede bir bilgi düzeyine sahip olmak gerekir. Excel gibi tablo, formül, hesaplama isteyen bir programda harcanacak zaman yerine ön muhasebe programları tercih edilerek zamandan tasarruf edilebilir. Ön muhasebe programları başlangıç seviyesinde bilgisayar kullanımına hâkim olan personel tarafından kolayca kullanılabilen özelliktedir.

Müşterilerin bilgileri tek bir program aracılığı ile görüntülenir. Teslim tarihi, sipariş gibi girdilere kolay şekilde ulaşılabilir. Stok durumunun görülebildiği ön muhasebe programı kontrol edilerek duruma göre sipariş verilir. Bankaların tümü ön muhasebe programına entegre edilebilir. Ödeme, taksitlendirme, tahsilat gibi çeşitli banka işlemleri tek bir yerden kontrol edilebilir bir hâle gelir.

İnternet olduğu sürece ulaşılabilen bu programlar, şirketlerin zamanını verimli harcamasına yardımcı olur. Personelin prim, maaş, bordro gibi işlemleri kolayca takip edilir. Mobil uyumlu olan ön muhasebe programlarına bilgisayarın yanı sıra tablet, cep telefonu gibi elektronik cihazlarda ulaşılmaya devam edilir. Tüm cihazlardan işlem takibi yapılabilir ve fatura kesilebilir. Ön muhasebe programları sayesinde şirketlerin muhasebe bilgileri güvenli ve şifreli olarak muhafaza edilir. Yalnızca yetkili kişilerin bu verilere ulaşabilmesi sağlanır.