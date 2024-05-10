On iki eve bahis ve uyuşturucu baskını

Devrim DEMİR

Girne’de alınan bir ihbarı değerlendiren Mali Şube ve Cürümleri Önleme Şubesi’nde görevli polis ekipleri, on iki farklı eve eş zamanlı operasyon düzenledi. Yasa dışı sanal bahis oynattığı tespit edilen uzak doğulu 8 kişi suçüstü tespit edilirken, polis uyuşturucu madde de ele geçirdi.

Aralarında üst düzey yöneticilerin de olduğu, ‘yüksek gelir’ göstererek adada oturum izni alan zanlıların yanı sıra, öğrenci izni iptal edilenlerde olduğu tespit edildi.

Yapılan baskında, açık olan bilgisayarlarda yasa dışı bahis oynatıldığı ve kazançların kripto paraya çevrildiği öğrenildi.

Zanlılar R.M., B.D., Y.Y., D.W., K.L., T.D., J.Z., ve G.Y., tutukluluk talebiyle Girne Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Uyuşturucu, çok sayıda cep telefonu ve bilgisayara el konuldu

Girne Kaza Mahkemesi huzuruna çıkartılan zanlılarla ilgili Mali Şubede görevli polis memuru Yağız Kol, mahkemede verdiği ifadede 7-8 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen yasa dışı sanal bahis operasyonu çerçevesinde Uzak doğulu 8 kişinin değişik adreslerde tespit edilerek eş zamanlı gerçekleşen operasyonlarda tutuklandığını kaydetti. Aralarında üst düzey yöneticilerin de olduğu zanlılardan 2’sinin evinde uyuşturucu da ele geçirilirken, 2 bilgisayar, 6 dizüstü bilgisayar, 2 tablet ve 25 cep telefonuna el koyuldu.

Kazançları kripto parayı çeviriyorlardı

Polis, açık olarak ele geçirilen bilgisayarlarda yasa dışı sanal bahis oynatıldığını ve kazançların kripto paraya çevrildiğini belirtti.

Polis memuru Kol, 7 Mayıs’ta zanlı R.M., ve B.D.’nin evine yapılan baskında internet üzerinden yasa dışı sanal bahis oynattıklarının tespit edildiğini, baskın sırasında sehpa üzerinde tütünle karışık 5 gram hintkeneviri, öğütücüde de 100 miligram hintkeneviri olduğuna inanılan madde bulduklarını belirtti.

Kimisi kaçak, kimisi öğrenci izinli

Polis aynı gün yapılan ev baskınlarında Y.Y., D.W., K.L., T.D., ve J.Z.’nin 8 Mayıs’ta düzenlenen operasyonda da G.Y.’nin aynı suçtan tutuklandıklarını belirtti.

Kol, 12 eve yapılan baskında toplam 2 bilgisayar, 2 tablet ve 25 cep telefonuna el koyulduğunu, data incelemelerinin sürdüğünü belirtti.

Polis, R.M.’nin Mağusa’da bir üniversitede öğrenci olarak kayıtlı olduğunu, B.D.’nin 19 Temmuz 2023’te öğrenci izninin iptal edildiğini, Y.Y., ve D.W.’nin turist statüsünde, K.L.’nin “yüksek gelirli kişi” statüsünden oturma izni talebi bulunduğunu belirtti.

Öğrenci izin başvurusu sahte

Soruşturmayı yürüten polis, J.Z.’nin öğrenci izni başvurusu olduğunu ancak Ekim 2023’te “sahte öğrenci izni” operasyonlarında hakkında soruşturma bulunduğunu bildirdi. G.Y.’nin de öğrenci izni ile KKTC’de ikamet ettiğini belirten Kol, tüm zanlıların izinlerinin sahte olup olmadıklarının araştırıldığını açıkladı.

soruşturmanın sürdüğünü, cihazların data incelemelerinin yapıldığın, aranan emareler ve alınacak ifadeler bulunduğunu belirten Kol, zanlılar hakkında mahkemeden 7 gün tutukluluk talep etti. Yargıç soruşturmanın selameti açısından zanlıların 7 gün süreyle poliste tutuklu kalmalarına emir verdi.