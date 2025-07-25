Omodos köyünde yangın yeniden alevlendi

Limasol yakındaki Omodos köyü çevresindeki orman yangının yeniden alevlendiği açıklandı.

Kıbrıs Cumhuriyeti İtfaiye Sözcüsü Andreas Kettis, Limasol bölgesindeki Omodos köyü yakınlarındaki orman yangınının yeniden alevlendiğini söyledi.

Sözcü, yangınla mücadelenin sürdüğünü ifade etti.

Kıbrıs Haber Ajansı'nın haberine göre, bölgedeki farklı noktalarda da ‘yeniden alevlenme’ olaylarının yaşanmaya başladığı ifade edildi.

Yangınla mücadele için hem karadan hem de havadan itfaiye ekiplerinin görevlendirildiği belirtildi.