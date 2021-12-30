‘Omicron’ içimizde

Salgında yılbaşı ve seçim tehlikesi!



Artan vakalar, tespit edilen ve hızlı yayılan Omicron varyantı, başta eğitim olmak üzere salgınla ilgili endişeleri de tırmandırdı. Hekimler ve öğretmen sendikaları okullardaki vakaların arttığına işaret ederken, ‘yılbaşı kutlamaları ve seçim sürecinin’ Omicron varyantından daha tehlikeli olduğu görüşünü paylaştı.

Eğitim Bakanı Olgun Amcaoğlu, yılbaşı kutlamaları ve seçim sürecini ‘büyük risk’ olarak değerlendirdi, sıkıntının okullarda olmadığını söyledi: “Sıkıntı dışarıda, okullarda değil, yılbaşı kutlamaları ve seçim süreci büyük risk”

Doktorlardan önemli uyarı: Vakalar çok artacak

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Selin Bardak: “Vakalar çok artacak, toplu kutlamalardan uzak durulmalı, aşılanma 12 yaş altına inmelidir.”

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Nesil Bayraktar: “Ocak’ın ikinci haftası çok kötü günler bizi bekliyor.”

Eğitim sallanıyor: 35 ilkokulda 19 sınıf kapandı

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Ozan Elmalı: “35 okulda 19 sınıf kapalı, kontrol ve denetim şart.”

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Eğitim Sekreteri Burak Maviş: “Bu sürede sıkı denetim, bol test, çocuklarda da aşıya hızlı erişim şart”

Fehime ALASYA

Vakalar artıyor, uzmanlara göre Omicron hızla yayılıyor… Sağlıkla birlikte ‘eğitim’ de sallanıyor. Özellikle gençler ve çocuklardaki vaka artışı ile birlikte, birçok okuldan kapanan sınıf haberleri gelmeye başladı.

Omicron varyantının hızlı yayılmasından dolayı Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin endişeli olduğunu ifade eden Eğitim Bakanı Olgun Amcaoğlu, yılbaşı kutlamaları ve seçim sürecini de ‘büyük risk’ olarak değerlendirdi.

Hekimler ve öğretmen sendikaları, okullardaki vakaların arttığına işaret ederken, ‘yılbaşı kutlamaları ve seçim sürecinin’ vakaların artışında Omicron varyantı kadar tehlikeli olduğu görüşünü paylaştı.

Vaka artışlarının özellikle toplu taşımanın ve kalabalık sınıfların bulunduğu okullarda yaşandığını kaydeden öğretmen sendikaları, “Sıkı denetim, daha fazla random antijen test ve 12 yaş altı öğrencilerin aşılanması” gerektiğine vurgu yaptı.

Yeni yılda kapalı alanlardaki kutlamalar ve seçimler ile birlikte çok hızlı yayılan Omicron varyantının çok daha korkutucu boyutlara çıkacağı öngörüsünde bulunan doktorlar; Ocak ve Şubat aylarını işaret etti, “Çok kötü günler bizi bekliyor” uyarısında bulundu.

Omicron varyantı ve kapalı alanlardaki etkileşimlerle ilgili ek tedbirler alınması gerektiğini dile getiren hekimler, özellikle 12 yaş altı çocukların da hızlıca aşılanması gerektiğine vurgu yaptı.

Eğitim Bakanı Olgun Amcaoğlu:

“Sıkıntı dışarıda okullarda değil, yılbaşı kutlamaları ve seçim süreci büyük risk”

Okullarda vaka artışlarıyla ilgili endişelenecek bir durum olmadığını savunan Eğitim Bakanı Olgun Amcaoğlu, “Komitenin de, bizim de korkumuz Omicron varyantıdır. Çok fazla kapanan sınıf yok. Şu anda Omicron’dan dolayı artış yok.” dedi.

Okullarda yeni yıl kutlamalarının yasaklandığını anlatan Amcaoğlu, “Sıkıntı dışarıda okullarda değil” yorumunu yaptı.

Yılbaşı kutlamaları ve seçim sürecini ‘büyük risk’ olarak gören hekimlerin endişesine katıldığını da belirten Amcaoğlu, “Söz konusu endişeleri onaylamamak mümkün değil dedi.”

Öğrencilerin %88’i aşılandı…

Okullardaki aşılanmanın %88’in üzerinde olduğu bilgisini de paylaşan Amcaoğlu, 12 yaşın altının aşılanmasına henüz başlanmadığını dile getirdi. Amcaoğlu, süreçle ilgili “Sağlık Bakanlığı’ndan aşılamanın 12 yaş altına inmesini talep ettik, zaten onlar da bunu planlıyordu.” dedi.

Toplu taşımadaki durum: “Bulaşın arttığına dair veri yok”

Toplu taşımacılıktan kaynaklı bulaş artışına dair kendisine herhangi bir veri bulunmadığını kaydeden Amcaoğlu, “Okula bireysel olarak giden çocuklar da bulaşıyor. Bize bu konuda ulaşan herhangi bir veri olmadı.” şeklinde konuştu.

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Ozan Elmalı:

“35 okulda 19 sınıf kapalı, kontrol ve denetim şart”

Sınıfların sürekli açılıp kapandığını anlatan Elmalı, vaka sayılarının giderek artığını ifade ederek, ‘kontrolsüzlük ve denetimsizlikten’ dert yandı.

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin aldığı kararları ve akabinde denetim yapılmamasını da eleştiren Elmalı, yılbaşı sonrası vakaların aratacağı korkusu taşıdıklarını anlattı.

“Okullarda parti ve kutlamalar yasak ama dışarıdaki eğlence yerlerinde ne kısıtlama var ne de denetim” diyen Elmalı, kontrolsüzlük ve denetimsizlikten yakındı.

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin aldığı kararların uygulanması, sadece karar almakla kalınmaması gerektiğini kaydeden Elmalı, “Kimler bu alınan kararları hayata geçirecek, denetim, ceza, yaptırım şart ama denetim bacağı sıfır, hiç yok.” dedi.

Toplu taşımanın da bulaş konusunda tehlike arz ettiğini ve hiç denetlenmediğini dile getiren Elmalı, Ocak ve Şubat aylarında vakaların artacağı endişesi taşındıklarını belirtti.

Orta okullarda bulaş durum ne?

Bazı okullarda bulaşın çok fazla yoğunluk gösterdiğini anlatan Elmalı, okullardaki bulaşa ilişkin şu verileri paylaştı:

“Mağusa bölgesinde çeşitli okullarda 6 tane sınıf kapalı, İskele-Karpaz bölgesinde 1 sınıf, Lefkoşa bölgesinde TMK’da 8 sınıf kapalı, LTL’de 1 sınıf, Sedat Simavi’de 2 sınıf, İrsen Küçük’te 1 sınıf kapalı. Toplamda 130 öğrenci lisede, 35 öğrenci de ortaokulda dün itibariyle bize ulaşan COVID-19 sayısı. Bu rakamlara özel okullar dahil değildir. Tüm bu veriler mevcut 46 okulun 35’inden alınan güncel rakamlardır. Bunların içinde Hala Sultan İlahiyat Koleji ve TMK’da çok fazla vaka olduğunu da biliyoruz”

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Eğitim Sekreteri Burak Maviş:

“Bu sürede sıkı denetim, bol test, çocuklarda da aşıya hızlı erişim şart”

Vaka artışının yayın olarak birçok okulda görüldüğünü ifade eden Maviş, özellikle toplu taşımacılığın kullanıldığı okullarda bunun görüldüğünü anlattı. Öğrenci taşımacılığına daha çok önem verilmesi ve bu alanlarda sıkı tedbirler alınması gerektiğini kaydeden Maviş, denetim yapılması, çok sık random test yapılması ve aşılanmanın 12 yaş altına hızlıca düşürülmesi gerektiğini ifade etti.

Geçtiğimiz yıl Ocak ayında okulların yarı yıl tatiline erken girmek zorunda kaldığını ve yeniden açılamadığını anımsatan Maviş, “Benzer şeyin olmasını istemiyoruz. Sıkı denetim, bol test, aşıya erişim şart.” dedi.

“Yeni yıl eğlenceleri ve kapalı ortamlardaki kutlamalar Omicron varyantından daha korkutucu”

Yeni yıl eğlenceleri ve kapalı ortamlardaki kutlamaların Omicron varyantından daha korkutucu olduğunu anlatan Maviş, bu konuda da sıkı denetim gerektiğine vurgu yaptı.

Maviş, şöyle devam etti: “Sağlık bakanlığı okullarda yeni yıl etkinliklerini yasakladı ama özel okulların veya kreşlerin buna uymadığını görüyoruz, sosyal yaşamda aileler de uymuyor. Çocuklara bu kutlamaları yasaklayıp okul dışı ortamlarda buna uyulmuyor. Bunu da sosyal medyada görüyoruz, göreceğiz. Perşembeden Pazara kadar, insanların kapalı ortamda bulunacağı yerlerde kutlamalar sürecek, çok hızlı yayılan Omicron varyantından da özellikle yeni yıldan sonra çok vaka artışına neden olacağını düşünüyoruz.

Testler sıklaştırılmalı, random testler arttırılmalı, haftada bir değil, 3 veya 4 günde okullarda test yapmalıyız, aşılama 12 yaş altına düşmeli. Bir an önce çocukları da aşılamaya başlamalıyız.”

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Selin Bardak:

“Vakalar çok artacak, toplu kutlamalardan uzak durulmalı, aşılanma 12 yaş altına inmeli”

İki yıldır Pandemide çalışan bir hekim olarak hastane dışından, okul kaynaklı virüs kaptığını anlatan Bardak, 12 yaş altı çocukların bir an önce aşılanmaya başlanması gerektiğine vurgu yaptı.

Gerek Omicron gerekse normal virüsün toplu alanlarda çok hızlı yayıldığına dikkat çeken Bardak, “Gazino ve restoranlardaki kutlamalar iptal edilmeliydi. Omicron daha hızlı ve bulaşıcı bu nedenle vakalar çok artacak.” öngörüsünde bulundu.

Omicron varyantından dolayı ani vaka artışları olacağını dile getiren Bardak, özellikle yılbaşı kutlamalarından dolayı kurallara uyulmadığını, daha sıkı kısıtlamalar getirilmesi ve denetim yapılması gerektiğinin altını çizdi.

Bardak, “12 yaş altı çocukların aşılanması için girişimler hız kazanmalı. Denetim ve maske kullanımı her tedbirin önüne geçmeli” dedi.

Okullarda maske kullanımı ve hijyenin önemini bir kez daha anımsatan Bardak, burada da denetimin önemine dikkat çekti.

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Nesil Bayraktar:

“Ocak’ın ikinci haftası çok kötü günler bizi bekliyor”

Özellikle ilk ve orta öğretimde ciddi vaka artışı olduğunu anlatan Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Nesil Bayraktar, Omicron varyantının çok hızlı yayılmasından dolayı ek tedbirler alınması gerektiğine vurgu yaptı. Bayraktar, “Ocak’ın ikinci haftası çok kötü günler bizi bekliyor” dedi.

Yeni yıl önemleri ve denetimlerin ön planda olması gerektiğine vurgu yapan Bayraktar, yeni yıl ve seçim nedeniyle Ocak sonu ve Şubat ayında vaka artışlarının artacağı, bu iki ayın çok zorlu geçeceği öngörüsünde bulundu.

5 yaş ve üzeri çocuklar da dahil herkesin tam aşılanması gerektiğine vurgu yapan Bayraktar, “Aşıdan başka tam anlamıyla sürdürülebilir bir savunma stratejimiz yok. Maske ve mesafe konuları da adamız için maalesef etkin bir mücadele yöntemi değil. Bu nedenle aşı şart” şeklinde konuştu.

Omicron varyantının hastaneye yatış anlamında daha hafifi atlatılacak bir virüs olduğunu anlatan Bayraktar, aşı programı tamamlanmayan kesimin ciddi sağlık sorunu yaşayabileceğine vurgu yaptı. Bayraktar, “Klinik olarak hafif geçecek, hastaneye yatışlar, yoğun bakım daha düşük olacak gibi öngörülüyor ama aşı programını tamamlamamış olan ciddi bir kesim var ve bu kesim tüm mutantlarda büyük risk arz ediyor. Bu kesim çok kötü etkilenebilir. Genel olarak yaşanan yeni yıl kutlamaları veya kapalı alanlarda toplu görüşmeler nedeniyle tedbir alınmalı” yorumunu yaptı.