“Omicron, güneyin %80’ine hâkim”

Limasol Genel Hastanesi’ni ziyaret eden Kıbrıs Sağlık Bakanı Michalis Hadjipantelas, Omicron varyantının şu an Kıbrıs’ın %80’ine hâkim olduğunu, gelecek günlerde ise tamamen hâkim olmasının beklendiğini söyledi.

Michalis Hadjipantelas, sağlık çalışanlarına tüm çabaları için teşekkür ettiğini, hastanenin Covid koğuşunu ziyaret etmek fırsatı bulduğunu belirtti; bir soruyu yanıtlarken şu anda koğuşta Omicron varyantının tedavi edilmekte olan hasta olmadığını bildirdi.

Gelecek günlerde vakalarda artış beklendiğini, bunun tüm dünyada böyle olduğunu, Kıbrıs’ın da bundan ayrı tutulmadığını ifade eden Hadjipantelas, aslında bazı rakamların Omicron varyantının etkisinin daha az olduğunu gösterdiğini ancak yine de tetikte olmak gerektiğini, yetkililerle halkın rahatlamaması gerektiğini vurguladı.

Bir kez daha aşılanmanın ne kadar önemli olduğundan söz eden Sağlık Bakanı, bu hastalığa karşı eldeki tek silah olarak aşılanmanın önemine dikkat çekti, aşılanmanın yoğun bakıma girmekten koruduğuna işaret etti.

Okullarının açılması veya geç açılmasının söz konusu olup olmayacağı sorusunu yanıtlayan Michalis Hadjipantelas, Salı günü uzmanlarla yeni bir görüşme yapacağını, önerilerini dinleyeceğini ve onlar okulların kapalı kalması gerektiğini söylerlerse bunun Bakanlar Kurulu’nda görüşüleceğini duyurdu.

İsrail’de hem grip ve Covid vakası olduğuyla ilgili başka bir soruyu yanıtlayan Hadjipantelas, “Sakin kalmalı ve tüm verileri değerlendirmeliyiz. Uzmanlarımızın tüm verileri görmeleri, olayı analiz etmeleri ve ondan sonra açıklama yapmaları gerekmektedir” şeklinde konuştu.

Michalis Hadjipantelas, hastanelerdeki yatak sayısıyla ilgili durumun genel olarak iyi olduğunu ancak yoğun bakım birimlerinde bir baskı olduğunu, bunun başlangıçta belirlenmesi gereken bir konu olduğunu, pazartesi günü Larnaka Hastanesi’nde bir toplantı yapılarak bunun görüşüleceğini açıkladı.

Sağlık Bakanı, Yoğun Bakım Birimlerine ihtiyaç halinde ek yatak için diğer toplantı ve görüşmelerin Devlet Sağlık Hizmetleri Kuruluşu’nun işbirliğinde gerçekleşeceğini kaydetti; yataklar konusunun Covid olaylarıyla bağlantılı olmadığını belirtti. (CNA)