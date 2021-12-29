Omicron fırtınası: Dünya genelinde günlük coronavirüs vaka sayıları rekor kırıyor

Coronavirüsün Omicron varyantının dünya çapında yaygınlık kazanması ardından günlük vaka sayıları rekor seviyelerini kaydediyor. Son günlerde ABD, Fransa, İngiltere ve İspanya gibi ülkeler başta olmak üzere birçok ülkede salgının başından bu yana görülmüş en yüksek günlük vaka sayıları kaydediliyor.

Google tarafından da kullanılan Our World In Data’nın verilerine göre dün dünya genelinde 1 milyon 304 bin 518 yeni vaka kaydedildi. Son sayı ile birlikte 7 günlük vaka sayısı ortalaması 928 bin 136’ya yükseldi.

Dünya geneli Covid-19 vaka sayılarının derlendiği Worldometers sitesindeki verilere göre ise dün dünya genelinde 1 milyon 22 bin 498 vaka kaydedildi. Siteye göre 7 günlük ortalama vaka sayısı 938 bin 276’ya çıktı.

ABD’DE TEK GÜNDE 441 BİN VAKA

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) kayıtlarına göre, 27 Aralık’ta 441 bin 278 Covid-19 yeni vakası ile en yüksek rakam görüldü.

Bununla, şimdiye kadar ocakta tek günde görülen 294 bin 15 en yüksek sayısının aşıldığına dikkat çekildi.

Ülkede, Omicron varyantına bağlı olarak artışa geçen vakaların son 7 günlük ortalamasının 240 bin civarında seyrettiği bildirildi.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) tarafından güncellenen verilere göre, geçen hafta ABD'deki yeni vakaların yüzde 59'unu Omicron varyantı oluşturdu.

Bu oranının, bir önceki haftaya kıyasla Omicron'a bağlı vaka sayısında yüzde 23 artış olduğu anlamına geldiği belirtildi.

CDC tarafından 21 Aralık'ta yapılan açıklamada ise, Omicron'un, ülkedeki vakalarda görülme sıklığının önceki haftalara nispeten 6 kat arttığı ve vakaların yüzde 73'ünü oluşturduğu bildirilmişti.

İNGİLTERE’DE VAKA SAYILARI REKOR KIRMAYA DEVAM EDİYOR

İngiltere'de ise 28 Aralık’ta 129 bin 471 Kovid-19 vakasının tespit edilmesiyle, salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kayda geçti.

Açıklanan sayı, Noel ve sonrasındaki tatiller nedeniyle İskoçya ve Kuzey İrlanda'daki vakaları kapsamıyor. Buna rağmen, 25 Aralık'ta kaydedilen 122 bin 186'lık rekor vaka sayısı geçildi.

İngiltere'de hükümet, dün artan vakalara rağmen yeni yıldan önce yeni kısıtlama getirmeme kararı almıştı. Ancak Galler'de gece kulüplerinin kapatılması ve İskoçya'da da sosyalleşmenin sınırlandırılması kararlaştırılmıştı.

AVRUPA’NIN ŞİMDİYE KADARKİ EN YÜKSEK VAKA SAYISI FRANSA’DA KAYDEDİLDİ

Fransa da dün, Avrupa'nın şimdiye kadarki en yüksek günlük yeni vaka sayısını bildirdi.

Ülkede dün 179 bin 807 yeni vaka kaydedildi. Fransa Sağlık Bakanı Olivier Véran, Ocak ayının başına kadar günlük 250 bin vaka görebileceğini söyledi.

İSPANYA’DA GÜNLÜK VAKA SAYISI 100 BİNE DAYANDI

Koronavirüs salgınının başında en çok etkilenen ülkelerden biri olan İspanya’da ise günlük vaka sayısı, salgının başından beri ilk kez 100 bine dayandı. Ülkede dün 99 bin 671 yeni vaka kaydedildi.

Omicron varyantı döneminden önce ülkede en yüksek günlük vaka sayısı 13 Temmuz 2021’de 43 bin 960 olarak kayıtlara geçmişti.

İtalya’da da Salı günü 78 bin 313 vaka ile rekor düzeyde günlük vaka tespit edildi.

Daha önceki dönemlerde günlük vaka sayısı hiç 10 binin üzerine çıkmayan Yunanistan’da ise dün 21 bin 657 vaka kaydedildi.

(Kaynak: Birgün)