Omicron dünyayı kasıp kavuruyor

Dünya genelinde Covid-19 vaka sayısı, Omicron varyantıyla endişe verici boyuta ulaştı. Artan vaka sayısıyla birlikte birçok ülkede yeni uygulamalar devreye sokuldu.



İngiltere: Covid-19 salgınının başlangıcından bu yana vaka sayısı en yüksek düzeye ulaştı. Hükümet ülkede henüz yeni kısıtlamalara gerek görülmediğini açıkladı. Salgın nedeniyle işe gidemeyen personel sayısı bir hafta öncesine göre yüzde 31 arttı. Aralık başına göre ise iki katına çıktı. 24 binden fazla sağlık personeli koronavirüs dolayısıyla karantinada.

Fransa: Salgında 200 binin üzerinde günlük vakanın tespit edildiği ülkede, karantina süresinin düşürülmesine karar verildi. Ülkede Covid-19 testi pozitif çıkan tam aşılı kişilerin karantina süresinin 10 günden 7 güne düşürüleceği. Dün yürürlüğe giren uygulamayla en az 3 hafta sürecek yeni kısıtlamalar kapsamında konser, toplu taşıma, sinema gibi toplu kullanım alanlarında yiyecek ve içecek tüketimi yasaklandı. Toplanmalar iç mekânlarda 2 bin kişiyle, dış mekânlarda ise 5 bin kişi ile sınırlandırıldı.



İsrail: İsrail’de önceki gün 4 bin 197 kişi Covid-19 tanısı aldı. Bu rakam Eylül 2021’den bu yana kaydedilen en yüksek vaka sayısı oldu. İsrail Başbakanı Naftali Bennett, haftalık kabine toplantısında yaptığı konuşmada, ülkede ‘çok yakında, günde on binlerce vaka tespit edileceğini’ söyledi. Öte yandan İsrail, geçen ay aralarında Türkiye, Birleşik Krallık ve ABD’nin de olduğu ülkeleri ‘yüksek Covid-19 riskli ülkeler’ olarak kategorilendirmiş ve sınırları kapatmıştı. Ancak dün İsrail Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “ABD, Birleşik Krallık, Birleşik Arap Emirlikleri, Etiyopya, Tanzanya, Meksika, İsviçre ve Türkiye’nin yüksek riskli statüsü değişmedi” denildi. Öte yandan ülkede ilk kez Covid-19 ve mevsimsel grip enfeksiyonunun birleşimi olan ‘Flurona’ vakasının tespit edildiği duyuruldu.



Hindistan: Omicron varyantıyla mücadele etmek için ülke genelinde tedbirler sıkılaştırıldı. Aşılama kampanyasına da hız verildi 15-18 yaş grubundaki gençler aşılanmaya başladı.



İskoçya: 12-15 yaş arası gençlerin okula dönmeden önce ikinci koronavirüs aşısını yaptırmaları istendi.



Arnavutluk: Yılbaşı için özel olarak kaldırılan gece sokağa çıkma kısıtlaması yeniden uygulamaya konuldu.



Belçika: Noel tatili öncesinde düşen vaka sayıları, Noel ile birlikte hızla yükselişe geçerek bir haftada yüzde 52 arttı. Ancak vakalardaki hızlı artışa rağmen hastaneye yatışlarda ve ölümlerde aynı oranda artış görülmedi.



Çin: Son 24 saatte 101’i yurt içi kaynaklı 161 koronavirüs vakasının tespit edildiği açıklandı. 13 milyon kişinin yaşadığı Şian’da 23 Aralık’ta uygulanmaya başlayan sokağa çıkma yasağı ve karantina tedbirleri sürüyor.

İstanbul’da vakalar artıyor

Türkiye'de İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, son 10 günde kentte koronavirüs vakalarında artış görüldüğünü açıkladı. Yerlikaya Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sağlık Bakanımızın da belirttikleri gibi son 10 günde ilimizdeki vaka sayılarında artış görülmekte. Omicron’a karşı 3. doz hatırlatma aşısını mutlaka yaptıralım. Virüsteki güç kaybına değil, maskemize güvenelim. Sosyal mesafemize dikkat edelim" ifadesini kullandı. Öte yandan Eskişehir’de artan vakaların ardından hastanelerde test kuyrukları uzadı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ise ocak ayında yapılması planlanan sergi, tiyatro ve konser organizasyonlarının iptal edildiğini duyurdu.