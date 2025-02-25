Ombudsman Varol, 38’inci Dönem Raporunu kamuoyuyla paylaştı

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) İlkan Varol, 38’inci Dönem Raporunu kamuoyuyla paylaştı. Temmuz-Aralık 2024 dönemini kapsayan ikinci altı ayda 9 soruşturma tamamlanarak, raporu yayınlandı.

Varol’un paylaştığı 38’inci Dönem Raporuna göre, ikinci altı aylık sürede Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Dairesi’ne başvuru yapan kişi sayısı 11 oldu.

En fazla başvuru Girne bölgesinden

En fazla başvuru 6 ile Girne bölgesinden yapılırken, bunu 4 başvuru ile Lefkoşa bölgesi ve bir başvuru ile İskele bölgesi izledi.

Bu dönem içerisinde Daireye Gazimağusa bölgesi, Güzelyurt bölgesi ve Lefke bölgesinden herhangi bir başvuru yapılmadı.

Aynı dönemde Daireye başvuran veya randevu talep eden 60 kişi ile randevulu, randevu talep etmeden gelen 7 kişiyle de yüz yüze görüşme gerçekleştirildi. Bunun yanında 54 telefon görüşmesi yapıldı ve Ombudsman Yasası tahtında şikayet konuları yetki dışında olup, yazılı şikayetleri kabul edilemeyen vatandaşlara hukuki bilgi verildi ve/veya idare ile temas sağlanarak, 26 kişiye yardımcı olundu.

38/1996 Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Yasası, e-mail yoluyla başvurmayı öngörmese de 3 kişi tarafından e-mail yoluyla yapılan başvurulara yasanın öngördüğü şekilde yapılmasının uygun olacağı konusunda da cevap verildi.

Temmuz-Aralık 2024 döneminde kamu kurum ve kuruluşlarından gelen giriş belge sayısı 202, kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilen çıkış belge sayısı 110 olurken, toplam 312 belge işlem gördü.

Daireye yapılan başvuruların, bakanlık ve yerel yönetimlere göre dağılımı ise şöyle:

“Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, Lefkoşa Türk Belediyesi, Çatalköy-Esentepe Belediyesi, Mehmetçik-Büyükkonuk Belediyesi, Girne Kaymakamlığı.”

İkinci altı ayda Daire tarafından başlatılan soruşturmaların 9 tanesi tamamlanarak, raporu yayınlandı.

İdarenin, yaptığı hatalı işlem veya eylemini düzelterek, başvuru konusu şikayetin ortadan kalkmasını sağlaması neticesinde ise 1 başvuru geri çekildi.

Raporda, Azerbaycan, Katar, Türkiye ve Çin’deki toplantı ve temaslara da yer verildi.