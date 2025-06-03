Ombudsman bir sitede mevzuata aykırılık tespit etti

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman), The Sea House Residences isimli siteye ilişkin dönemin Gazimağusa Belediyesi’nin mevzuata aykırı inşaat ruhsatı ve nihai onay verdiğini tespit etti.

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) İlkan Varol tarafından yayımlanan raporda, şikayet üzerine yapılan soruşturmada, yangın merdiveni bulunmaması ve merdivenlerin çatıya bağlanmaması gibi sorunlara rağmen yasal yükümlülüklerin yerine getirilmediği kaydedildi.

Raporda, The Sea House Residences Sitesi Projesi’nin vizelendirildiği tarihten inşaat ruhsatı verildiği tarihe kadar olan sürede ilgili tüzüklerin revize edildiği ve revize tüzüklerin bahse konu projede değişiklik yapılmasını zorunlu kıldığı belirtildi.

Raporda, hızla artan yüksek katlı yapılaşma dikkate alınarak, yüksek katlı binalarda yangın merdiveni, yangın ve diğer acil durumlarda güvenli tahliye için kritik bir öneme sahip olduğu da vurgulandı.