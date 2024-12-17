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Ölümlü trafik kazasında karar

Ölümlü trafik kazasında karar

Lefkoşa'da, 27 Kasım 2023 tarihinde meydana gelen kazada Gabriel Shımata Kasongo’ya çarparak ölümüne neden olan sürücü Hüseyin Bal hakkındaki dava karara bağlandı.

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Lefkoşa'da, 27 Kasım 2023 tarihinde meydana gelen kazada Gabriel Shımata Kasongo’ya çarparak ölümüne neden olan sürücü Hüseyin Bal hakkındaki dava karara bağlandı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi, sanığı 6 yıl hapse mahkum etti. Kararda sanığın alkollü ve süratli araç kullanması etkili oldu.

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