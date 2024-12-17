Ölümlü trafik kazasında karar

Lefkoşa'da, 27 Kasım 2023 tarihinde meydana gelen kazada Gabriel Shımata Kasongo’ya çarparak ölümüne neden olan sürücü Hüseyin Bal hakkındaki dava karara bağlandı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi, sanığı 6 yıl hapse mahkum etti. Kararda sanığın alkollü ve süratli araç kullanması etkili oldu.