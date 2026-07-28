İki yayaya araba çarptı, 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı

Boğazköy - Gönyeli Anayolu'nda bu sabah bir araç iki yayaya çarptı, yayalardan biri hayatını kaybederken, diğer yaya da ağır yaralandı.

Polis Basın Suabaylığı'ndan verilen bilgiye göre, kaza bu sabah 08.30 sıralarında meydana geldi. Boğazköy - Gönyeli Anayolu üzerinde bir araç sürücüsünün çarptığı iki yayadan biri olay yerinde yaşamını yitirirken, diğer yaya ağır yaralı olarak kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

Polis henüz isim açıklamadı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.