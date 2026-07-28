Guterres, Erhürman ile görüşmek üzere Cumhurbaşkanlığı'nda

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Kıbrıslı Türk lider Tufan Erhürman ile görüşmek üzere Cumhurbaşkanlığı'na geldi.

Ardından Guterres, Lefkoşa ara bölgede Ledra Palace Oteli dışındaki anıtta düzenlenecek çelenk koyma törenine katılacak.

Guterres, bugün, saat 14.30’da Kayıp Şahıslar Komitesi (KŞK) Antropoloji Laboratuvarı’nı ziyaret edecek, saat 17.00’de ise BM İyi Niyet Misyonu Ofisi’nde sivil toplum örgütlerinin temsilcileriyle bir araya gelecek.



Üçlü görüşme yarın Guterres, yarın Erhürman ile Hristodulidis’i ara bölgede İyi Niyet Misyonu Ofisi’nde bir araya getirecek. Saat 10.00’da başlayacağı bildirilen üçlü görüşmenin ardından Guterres’in basın toplantısı düzenlemesi planlanıyor.