Ölümlü kazada Zihni Yılmaz yaşamını yitirdi
Yeşilyurt'ta saat 16:50 sıralarında meydana gelen kazada 57 yaşındaki Zihni Yılmaz hayatını kaybetti.
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Yeşilyurt'ta saat 16:50 sıralarında meydana gelen kazada 57 yaşındaki Zihni Yılmaz hayatını kaybetti.
Kaza, Yeşilyurt'ta Ecevit Caddesi üzerinde, İrfan HASRET (E-39), yönetimindeki UM 946 plakalı çift kabin araç ile dikkatsizce doğu istikametine doğru seyrettiği sırada 2. Selim Öğrenci Yurdu önlerine geldiğinde, o esnada önünde ayni istikamete doğru seyreden ve gerisinden gelen ambulansa yol vermek için yolun soluna geçip tekrar yola giriş yapan Zihni YILMAZ (E-57) yönetimindeki UE 564 plakalı motosiklete çarpması sonucu meydana geldi.
Kaza sonucu motosiklet sürücüsü Zihni YILMAZ olay yerinde yaşamını yitirdi. Soruşturma devam ediyor.
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