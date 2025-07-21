Ölümlü kaza: 56 yaşında hayatını kaybetti

Lefkoşa - Mağusa anayolu üzerinde, saat 17.30 sıralarında meydana gelen trafik kazasında 56 yaşındaki Ömer Özoğul hayatını kaybetti.

Kaza, Ömer Özoğul, yönetimindeki NE 165 plakalı araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada Korkuteli kavşağı yakınlarında yolun sola doğru virajlanan kısmına geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüje çarpması sonucu meydana geldi.

Çarpmaya müteakip kontrolsüzce yolun soluna doğru savrulan NE 165 plakalı araç yoldan çıkarak toprak arazi içerisinde takla attı.

Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan araç sürücüsü Ömer Özoğul kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Servisinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Soruşturma devam ediyor.

Ömer Özoğul’un ölümüyle, 2025 yılında Kıbrıs'ın kuzeyinde trafikte hayatını kaybedenlerin sayısı 26’ ya yükseldi.