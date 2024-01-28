Ölümlü kaza: 25 yaşında yaşamını yitirdi
Yonca Kavşağı - Ercan anayolunda meydana gelen kazada 25 yaşındaki Çağrı Miralay hayatını kaybetti.
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Yonca Kavşağı - Ercan anayolunun 3. Kilometresinde, Mustafa Kaya (E-55), yönetimindeki VJ 420 plakalı van araç ile yolun solunda bulunan isimsiz tali yoldan dikkatsizce anayola giriş yapması sonucu o esnada, anayol üzerinde Ercan istikametine doğru seyreden Çağrı Miralay (E-25) yönetimindeki GR 005 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle yolun solundan çıkan GR 005 plakalı araç akasya ağaçlarına çarpıp durdu.
Kaza sonucu GR 005 plakalı araç sürücüsü Çağrı MİRALAY olay yerinde yaşamını yitirdi. VJ 420 plakalı araç sürücüsü Mustafa KAYA tutuklandı soruşturma devam ediyor.
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