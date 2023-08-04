Ölümlü kaza: 24 yaşında hayatını kaybetti

İskele - Ardahan Anayolu üzerinde, saat 18.00 sıralarında, Aylin GARGI (K-24), yönetimindeki NN 040 plakalı araç ile güney istikametinden kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada Topçuköy kavşağı yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybederek gidişine göre yolun solundan çıkarak takla attı.

Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan araç sürücüsü Aylin GARGI kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Soruşturma devam ediyor.