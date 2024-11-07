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Ölümlü iş cinayetiyle ilgili 2 tutuklama

Ölümlü iş cinayetiyle ilgili 2 tutuklama

İş kazasında yaşamını yitiren Taimoor Ansar'ın ölümüyle ilgili ihmali görülen 2 kişi tutuklandı.

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İş kazasında yaşamını yitiren Taimoor Ansar'ın ölümüyle ilgili ihmali görülen 2 kişi tutuklandı.

Polis, Gönyeli - Boğazköy eski anayolu üzerindeki arazide enerji hattı çekildiği sırada bugün yaşanan iş kazasıyla ilgili yürütülen polis soruşturması kapsamında A.L. (E-58) ve M.B.'nin (E-43) tutuklandığını açıkladı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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