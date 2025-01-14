Ölümle Neticelenen Trafik Kazası

13.01.2025 tarihinde, saat 21.20 sıralarında, Çayırova Senmar Çemberi ile Büyükkonuk Çemberinin 2-3'üncü kilometreleri arasında, Ardahan'da sakin Atlen EKREN (E-50), yönetimindeki HP 064 plakalı araç ile Çayırova istikametinden, Büyükkonuk Çemberi istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkarak su giderine düşüp kontrolsüzce ilerledikten sonra önce trafik levhasına ardından da köprü başlangıcındaki beton sete çarpıp durmuştur.

Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan araç sürücüsü Atlen EKREN, Gazimağusa Devlet Hastanesinde kaldırıldığı sırada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir.

Soruşturma devam etmektedir.