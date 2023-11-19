Ölüme sürüyoruz!

Hüseyin ÖZBARIŞCI

Kıbrıs’ın kuzeyinin kanayan yarası haline gelen trafikte can kayıpları devam ederken, yol güvenliğinin az olması ve sürücülerin dikkatsizliği de her geçen gün devam ediyor. Polisin haftalık yayınladığı basına yansıyan verilere göre, 2023 yılı içerisinde 36 ölümlü trafik kazasında toplam 39 kişi hayatını kaybetti. Basına yansıyan verilere göre, yıl içerisinde binlerce kaza meydana gelirken, binlerce kişi de geçirdiği kaza sonrasında yaralandı.

Haftalık yayınlanan rapor ışığında en fazla trafik suçunun ise “sürat” olduğu tespit edildi. 1 Ocak’tan 12 Kasım’a kadar olan yaklaşık 11 aylık süreçte 12 binin üzerinde sürücü “sürat” suçu nedeniyle rapor edildi. Araç kullanırken cep telefonu kullanımı ve alkollü araç kullanımı da trafikte işlenen suçlar arasında ön planda yer aldı.

Yıl içerisinde işlenen çeşitli trafik suçlarından dolayı yüzlerce kişi tutuklanırken, yüzlerce aracın da trafikten men edildiği dikkat çekti.

36 ölümlü trafik kazasında 39 kişiyi kaybettik

2013 yılında geride bıraktığımız yaklaşık 11 aylık süreç içerisinde 12 Kasım tarihine kadar trafikte meydana gelen 36 ölümlü trafik kazasında toplamda 39 kişiyi kaybettik. 2023’ün henüz Kasım ayında olmamıza rağmen, trafikte son 5 yılın en çok ölüm yaşanan yılını yaşıyor olmamız da tarihe geçti.

2011’den bu yana 418 ölüm!

YENİDÜZEN’in arşivinden elde edilen bilgide ölümlü trafik kazalarında 2011 yılından, 2023 yılının Kasım ayına kadar trafikte toplam 418 kişiyi kaybettik. Söz konusu yıllar içerisinde ölüm sayısında 49 ölümle 2013 yılı başı çekerken, henüz Kasım ayında olmamıza rağmen içinde bulunduğumuz 2023 yılının, 2013 yılından sonra en çok ölümlü kazanın yaşandığı yıl olması da dikkat çekiyor.

Trafik kazalarında yıllara göre dağılım şöyle:

2011 yılı: 42 kişi

2012 yılı: 24 kişi

2013 yılı: 49 kişi

2014 yılı: 29 kişi

2015 yılı: 28 kişi

2016 yılı: 36 kişi

2017 yılı: 37 kişi

2018 yılı: 24 kişi

2019 yılı: 29 kişi

2020 yılı: 27 kişi

2021 yılı 33 kişi

2022 yılı: 21 kişi

2023 yılı (12 Kasım’a kadar): 39 kişi

Raporlarda süratli araç kullanmak başı çekiyor

Polisin her hafta yayınladığı trafik bilançosu verileri ışığında en fazla trafik suçunun “sürat” olduğu tespit edildi. 1 Ocak’tan 12 Kasım’a kadar olan yaklaşık 11 aylık süreçte 12 binin üzerinde sürücü “sürat” suçu nedeniyle rapor edildi. Araç kullanırken cep telefonu kullanımı da trafikte işlenen suçlar arasında ön planda yer aldı.

Araç sürerken cep telefonuyla uğraşıyoruz

Polisin her hafta yayınladığı trafik suçlarında ikinci sırayı seyir halindeyken cep telefonu kullanma suçu yer alıyor. Verilere göre yıl içerisinde yaklaşık 7 bin kişi araç kullandığı esnada cep telefonu kullanırken yakalandı.

Alkol alıp yola çıkıyoruz

Polis Basın Subaylığı’nın verilerine göre, yıl içerisinde gerçekleşen trafik denetimlerinde alkollü araç kullanımı suçundan yaklaşık 2 bin kişi ceza aldı. Yasaya göre 50 promil üstü alkol kullanımında sürücünün ehliyetine 3 ay el konuluyor.